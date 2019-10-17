Мэрия Новосибирска отправила в школу группу чиновников, чтобы разобраться в гибели десятиклассницы

Чиновники мэрии Новосибирска начали разбираться в обстоятельствах гибели десятиклассницы, которая сегодня утром покончила с собой в одной из школ города.



— По поручению мэра Новосибирска Анатолий Локтя была создана рабочая группа, которая незамедлительно выехала в школу, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии со ссылкой на городской департамент образования.



В ведомстве уточнили, что работу группы возглавил заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп. От департамента образования в комиссию вошла заместитель начальника Елена Кащенко. Комиссия должна изучить работу школы и детали происшествия.

