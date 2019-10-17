Мэрия Новосибирска отправила в школу группу чиновников, чтобы разобраться в гибели десятиклассницы

Чиновники мэрии Новосибирска начали разбираться в обстоятельствах гибели десятиклассницы, которая сегодня утром покончила с собой в одной из школ города.
— По поручению мэра Новосибирска Анатолий Локтя была создана рабочая группа, которая незамедлительно выехала в школу, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии со ссылкой на городской департамент образования.
В ведомстве уточнили, что работу группы возглавил заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп. От департамента образования в комиссию вошла заместитель начальника Елена Кащенко. Комиссия должна изучить работу школы и детали происшествия.
— К работе подключена администрация района и представители силовых структур — Следственный комитет, который также изучает обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-центре.
В мэрии подчеркнули, что обстоятельства гибели «нельзя считать установленными», пока следователи не представят полную картину случившегося.
Покончившую с собой ученицу нашли сегодня утром в туалете одной из школ города. Как рассказал один из учеников, перед этим девочка отпросилась с урока. По словам другого школьника, погибшая была новенькой в своём классе и её «считали странной». Спасти десятиклассницу не удалось. Когда в школу приехали врачи, девочка уже была мертва. Следователи после этого инцидента возбудили уголовное дело.