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Происшествия
Школьница покончила с собой

Мэрия Новосибирска отправила в школу группу чиновников, чтобы разобраться в гибели десятиклассницы

Рабочую комиссию возглавил заместитель мэра Валерий Шварцкопп

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Рабочую группу чиновников возглавил заместитель мэра Валерий Шварцкопп

Рабочую группу чиновников возглавил заместитель мэра Валерий Шварцкопп

Чиновники мэрии Новосибирска начали разбираться в обстоятельствах гибели десятиклассницы, которая сегодня утром покончила с собой в одной из школ города.

— По поручению мэра Новосибирска Анатолий Локтя была создана рабочая группа, которая незамедлительно выехала в школу, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии со ссылкой на городской департамент образования.

В ведомстве уточнили, что работу группы возглавил заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп. От департамента образования в комиссию вошла заместитель начальника Елена Кащенко. Комиссия должна изучить работу школы и детали происшествия.

— К работе подключена администрация района и представители силовых структур — Следственный комитет, который также изучает обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-центре.

В мэрии подчеркнули, что обстоятельства гибели «нельзя считать установленными», пока следователи не представят полную картину случившегося.

Покончившую с собой ученицу нашли сегодня утром в туалете одной из школ города. Как рассказал один из учеников, перед этим девочка отпросилась с урока. По словам другого школьника, погибшая была новенькой в своём классе и её «считали странной». Спасти десятиклассницу не удалось. Когда в школу приехали врачи, девочка уже была мертва. Следователи после этого инцидента возбудили уголовное дело.

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    17 окт 2019 в 18:49

    Чиновники, которые и людей-то за людей не считают, уж "разберутся".

    Фото пользователя
    17 окт 2019 в 18:52

    Ну эти конечно сейчас во всём разберутся. Виновных назначат, в смысле накажут. Пострадавшим окажут помощь, естественно психологическую, может быть даже бесплатно похоронят. Радует, что мэрия держит руку на пульсе нашего города.
    А родным погибшего ребёнка это надо?

    Гость
    17 окт 2019 в 18:48

    Вот нафига они там нужны?
    Есть следаки из прокуратуры и СК, вот пусть они и разбираются.
    Зачем создавать видимость работы, тем более если они в ней не разбираются?