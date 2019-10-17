Футболист «Новосибирска» обматерил судью за четвёртую жёлтую карточку и получил штраф в 15 тысяч

Вчера РФС дисквалифицировал Романа Беляева (на фото справа) на два матча: на один матч реально, а на второй — условно

Решение оштрафовать игрока на такую сумму и дисквалифицировать его на два матча принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на заседании в среду, 16 октября, сообщается на сайте этой организации. Одну из этих игр футболист пропустит реально, дисквалификация на второй матч считается условной.

Полузащитника футбольного клуба «Новосибирск» Романа Беляева оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что он нецензурно выругался в адрес арбитра во время матча с «Читой» 10 октября.

В комитете отметили, что это наказание игрок футбольного клуба «Новосибирск» получил «за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча».



Как рассказал корреспонденту НГС пресс-атташе футбольного клуба Дмитрий Кондратьев, Роман Беляев «крепко выругался» в адрес арбитра во время матча с «Читой» 10 октября. Это произошло после того, как полузащитник получил жёлтую карточку за игровое нарушение, которое, по словам пресс-аташе, не было связанно с хулиганской выходкой. Эта жёлтая карточка стала четвёртой для Романа Беляева, и из-за неё он должен был автоматически пропустить следующую игру — в Иркутске 13 октября.



— И на эмоциях от того, что это произошло и он не сможет сыграть в Иркутске, Роман употребил нецензурное слово, которое арбитр воспринял в свой адрес, — пояснил Дмитрий Кондратьев.



По его словам, вслед за этим игроку показали красную карточку за неспортивное поведение. Матч в Иркутске полузащитник пропустил.



Пресс-атташе клуба уточнил, что теперь по решению Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Роман Беляев пропустит следующий матч в Южно-Сахалинске, который состоится уже весной. Ещё на один матч новосибирца дисквалифицировали условно. То есть если он ещё раз до конца этого первенства получит красную карточку «за неспортивное поведение», то условную дисквалификацию заменят на реальную.

