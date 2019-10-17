«Это конец». Что происходит в школе Новосибирска, где покончила с собой ученица 10-го класса

Утром у школы было много служебных машин: полиция, скорая помощь, спасатели Фото: Густаво Зырянов

К полудню все проезды возле школы были заняты припаркованными машинами. Личные автомобили родителей, примчавшихся за своими детьми, служебный транспорт полиции, микроавтобус городских спасателей… — Какая-то конференция что ли проходит? — удивляется водитель, подъезжая к территории школы. О трагедии, которая произошла здесь пару часов назад, он пока ничего не слышал. Воздух внутри учебного заведения пропитан нервозностью: родители суетливо снуют по холлу, собирая своих детей, преподаватели как регулировщики разводят потоки учеников младших классов. Журналистам, да и вообще излишнему вниманию, здесь совсем не рады.



Сегодня утром в туалете на третьем этаже школы свела счеты с жизнью ученица 10-го класса. Случившееся стало огромной трагедией для всей школы, которая, кажется, еще не до конца осознала случившееся.

Сотрудники школы очень нервничали. И их можно понять. Как и журналистов: смерть ребенка в стенах учебного заведения — повод для серьезного разбирательства Фото: Густаво Зырянов

Школьный охранник и мужчина, представившийся преподавателем ОБЖ, журналистов дальше первого этажа учебного заведения не пустили.

— На основании устава школы мы имеем право пропускать только родителей и работников школы, — кратко объяснил учитель.

Через несколько минут к корреспондентам вышла заместитель директора школы.

— Сейчас идёт следствие. Потом мы ответим вам. Директор в командировке, я исполняю его обязанности с 12-го числа. Обращайтесь в МВД, следственный комитет, — пояснила руководитель.

Школьников распустили по домам, но они слишком переволновались из-за случившегося и не спешили расходиться Фото: Густаво Зырянов

Рядом со школой можно было увидеть не только старшеклассников, но и учеников младших классов — к этому моменту родители еще не забрали их со школы. Школьницу обнаружили на третьем этаже в женском туалете.

— Это случилось около девяти часов утра. Где-то в 9:15 её нашли. Когда я с урока пошёл, то заметил, что все стоят рядом с этим туалетом. А потом все начали орать… Мы подошли с моими друзьями к туалету, посмотрели, а там девочка... — рассказывает один из учащихся.



Погибшую девочку в туалете видели разновозрастные дети, в том числе ученики 5–6-х классов. — Её пытались откачать, но не смогли спасти, — рассказывают школьники.

В школе работают следователи СК и сотрудники полиции Фото: Густаво Зырянов

Всех учеников старше 4-го класса отпустили домой после второго урока: занятия у этих классов проходят во втором корпусе школы, где и произошла трагедия. У младшеклассников, которые занимались в главном корпусе, уроки отменять не стали.

— Половина школы плакала. А мне аж тяжело дышать стало, когда узнал об этом. Потом больше половины урока сидели и думали об этом. Учитель тоже чуть ли не плакал. Потом к нам пришёл завуч и сказал, что после второго урока все уходим домой, — рассказывают дети. О причинах трагедии точно никто не знает, но несколько учеников, с которыми общались корреспонденты НГС, утверждают одно и тоже: девочку всё время кто-то доводил.

— Но училась она на пятёрки и четвёрки, — заметил один из школьников.

Узкое окно на третьем этаже (справа) — окно женского туалета, где сегодня утром обнаружили погибшую десятиклассницу Фото: Густаво Зырянов

В то, что в трагедии могут быть виноваты учителя, не поверил и Александр, который пришел в школу забирать своих внуков.



— Я 12 лет был в попечительском совете. Школа хорошая. Всегда различные олимпиады выигрывала. У меня дети тут учились, а сейчас учатся внучка и внук, — говорит мужчина.



После трагедии всех учеников с 5-го по 11-й классы отпустили по домам — их занятия проходили во втором корпусе школы, где обнаружили погибшую девочку Фото: Густаво Зырянов