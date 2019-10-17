«Это конец». Что происходит в школе Новосибирска, где покончила с собой ученица 10-го класса

К полудню все проезды возле школы были заняты припаркованными машинами. Личные автомобили родителей, примчавшихся за своими детьми, служебный транспорт полиции, микроавтобус городских спасателей…
— Какая-то конференция что ли проходит? — удивляется водитель, подъезжая к территории школы. О трагедии, которая произошла здесь пару часов назад, он пока ничего не слышал.
Воздух внутри учебного заведения пропитан нервозностью: родители суетливо снуют по холлу, собирая своих детей, преподаватели как регулировщики разводят потоки учеников младших классов. Журналистам, да и вообще излишнему вниманию, здесь совсем не рады.
Сегодня утром в туалете на третьем этаже школы свела счеты с жизнью ученица 10-го класса. Случившееся стало огромной трагедией для всей школы, которая, кажется, еще не до конца осознала случившееся.
Школьный охранник и мужчина, представившийся преподавателем ОБЖ, журналистов дальше первого этажа учебного заведения не пустили.
— На основании устава школы мы имеем право пропускать только родителей и работников школы, — кратко объяснил учитель.
Через несколько минут к корреспондентам вышла заместитель директора школы.
— Сейчас идёт следствие. Потом мы ответим вам. Директор в командировке, я исполняю его обязанности с 12-го числа. Обращайтесь в МВД, следственный комитет, — пояснила руководитель.
Рядом со школой можно было увидеть не только старшеклассников, но и учеников младших классов — к этому моменту родители еще не забрали их со школы.
Школьницу обнаружили на третьем этаже в женском туалете.
— Это случилось около девяти часов утра. Где-то в 9:15 её нашли. Когда я с урока пошёл, то заметил, что все стоят рядом с этим туалетом. А потом все начали орать… Мы подошли с моими друзьями к туалету, посмотрели, а там девочка... — рассказывает один из учащихся.
Погибшую девочку в туалете видели разновозрастные дети, в том числе ученики 5–6-х классов.
— Её пытались откачать, но не смогли спасти, — рассказывают школьники.
Всех учеников старше 4-го класса отпустили домой после второго урока: занятия у этих классов проходят во втором корпусе школы, где и произошла трагедия. У младшеклассников, которые занимались в главном корпусе, уроки отменять не стали.
— Половина школы плакала. А мне аж тяжело дышать стало, когда узнал об этом. Потом больше половины урока сидели и думали об этом. Учитель тоже чуть ли не плакал. Потом к нам пришёл завуч и сказал, что после второго урока все уходим домой, — рассказывают дети.
О причинах трагедии точно никто не знает, но несколько учеников, с которыми общались корреспонденты НГС, утверждают одно и тоже: девочку всё время кто-то доводил.
— Но училась она на пятёрки и четвёрки, — заметил один из школьников.
В то, что в трагедии могут быть виноваты учителя, не поверил и Александр, который пришел в школу забирать своих внуков.
— Я 12 лет был в попечительском совете. Школа хорошая. Всегда различные олимпиады выигрывала. У меня дети тут учились, а сейчас учатся внучка и внук, — говорит мужчина.
Дети в школе обсуждают, что девочка приняла такое решение ещё до начала занятий. В последний раз она заходила на свою страничку в соцсети сегодня в 8:08, а в 7:45 там появилась запись: «Это конец».
Почти месяц назад, 19 сентября, в этом профиле была размещена песня под названием «Похорони», а 30 августа — композиция другой певицы под названием «Суицидальная». В песне героиня сильно переживает и страдает из-за внезапно оборвавшейся любви. Кстати, именно из-за этой песни в 2016 году Министерство культуры попросило увеличить возрастной ценз в цирковом шоу братьев Запашных с 6 до 12 лет, но Запашные решили совсем исключить спектакль из репертуара.
После гибели школьницы в стенах учебного заведения следователи возбудили уголовное дело. Собственную проверку организовала комиссия под руководством заместителя мэра Валерия Шварцкоппа.