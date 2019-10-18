Изучаем сезонные фрукты и овощи в Новосибирске: от недорогих фейхоа до странных тыкв-желудей

Фейхоа привезли из Латинской Америки, где сейчас весна Фото: Стас Соколов

Новосибирские торговцы начали продавать новые сезонные фрукты и ягоды. На рынках и на полках магазинов уже появились фейхоа и кумкват. Любителей необычных украшений могут заинтересовать декоративные тыквы необычной формы. А в кондитерских делают из тыквы десерты, которые будут в продаже всего несколько недель. Фейхоа можно купить на Центральном рынке (прилавок справа от входа со стороны улицы Гоголя). Зеленые ягоды лежат в коробке, цена скромно не указана. Плоды этого кустарника везут к нам из Южной Америки, где сейчас как раз в разгаре весна. Килограмм стоит 250 рублей, но на «Авито» в Новосибирске фейхоа предлагают по 350 рублей.

Хурма в некоторых местах пока стоит дорого, но зато её можно купить ещё немороженной Фото: Стас Соколов

Здесь же, на Центральном рынке, лежат ящики с хурмой, её тоже привезли совсем недавно. Килограмм стоит 120 рублей, зато фрукт ещё не успел подмерзнуть. Но спешить с покупкой не стоит: в супермаркетах этот фрукт уже можно встретить дешевле.

Обилие тыкв в продаже создаёт ощущение, что все готовятся отмечать Хеллоуин Фото: Стас Соколов

На улице у многих торговцев на прилавке лежат тыквы. Иногда они соседствуют с вениками, иногда с кедровыми орехами. За одну большую тыкву просят от 200 до 300 рублей (в зависимости от веса). Но если пройти в проход, отведенный для местных дачников (со стороны перекрестка Крылова и Мичурина), то можно найти уже так называемые декоративные тыквы. Пищевой ценности в них не много, зато они могут пригодиться для поделок и украшений. Одна такая тыква стоит 50–60 рублей.



Эти тыквы похожи одновременно на желуди и грибы Фото: Стас Соколов

В «Мегасе» на стойке с фруктами лежат упаковки с кумкватом — разновидностью цитрусовых, которую везут к нам, как правило, из Юго-Восточной Азии. Там лето круглый год, но торговать фруктовой экзотикой, когда рынки ломятся от дешёвых свежих фруктов, значительно труднее, поэтому для ритейлеров это зимний фрукт. Издалека цена кажется совсем небольшой (даже с учётом акции) — 106 рублей, — но приглядевшись, видишь, что столько стоят 100 грамм.

Решив купить экзотические фрукты, полезно уточнить, что конкретно означают цифры на ценнике Фото: Стас Соколов / НГС

Самый большой выбор экзотических фруктов удалось обнаружить в «Бахетле». Здесь фруктовый отдел оформлен как рынок — к нему даже приставлены торговцы в восточных халатах, которые поминутно поправляют красивые горки яблок, груш и апельсинов, зазывая покупателей. Под экзотику здесь отведены целый холодильник и часть стеллажа. Здесь и каффирский лайм (260 рублей за килограмм), и саподилла (фрукт, напоминающий одновременно орехи, персик и дыню — 230 рублей за килограмм), и карамбола (800 рублей за килограмм), из которой при разрезе поперёк получаются яркие сочные звезды. Хурма, кстати, здесь стоит существенно дешевле, чем на рынке — 80 рублей за килограмм.

Фото: Стас Соколов / НГС

Недорогие арбузы из Средней Азии ещё можно застать в магазинах и на рынках, но ритейлеры уже начали поставки арбузной экзотики из стран Юго-Восточной Азии. Эти жёлтые стоят, конечно, дороже обычных (54 рубля за килограмм), но зато уже очищены и расфасованы.



Фото: Стас Соколов / НГС