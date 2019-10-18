К Новосибирской области идёт похолодание до –10 градусов

Синоптики считают, что в конце недели в Новосибирской области может лечь снег — правда, потом он растает

— Циклон центром проходит, правда, севернее Новосибирска, но атмосферные фронты этого циклона пересекают нашу территорию и вызывают осадки. И мы полагаем, что влияние атмосферных фронтов уходящего циклона ещё будет сказываться в ближайшие двое суток, то есть 18–19 [октября]. Точнее, 19-го уже будет новый циклон из серии — он с запада будет прорываться к нам, — рассказал Ренад Ягудин.

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в предстоящие выходные: в самом конце недели не только ночная, но и дневная температура в городе станет минусовой.

По его словам, в эти двое суток осадки в Новосибирской области будут особенно активными: синоптики прогнозируют как дождь, так и мокрый снег.



— С этим процессом мы ждём, что 18–19 [октября] у нас может появиться по области временный снежный покров. Возможны гололёдные явления, порывистый ветер будет до 14–17 метров в секунду. Температура будет понижаться, — сообщил Ренад Ягудин.



Особенно холодной, согласно прогнозу синоптиков, в Новосибирской области будет ночь на воскресенье, 20 октября: в регионе ожидается –5…–10 градусов.

В Новосибирске, по словам Ренада Ягудина, сегодня днём будет только +3. В субботу, 19 октября, ночная температура в городе ожидается на уровне –3, дневная понизится до +1. В воскресенье, 20 октября, в Новосибирске ночью будет уже –6, а днём –1.



При этом в воскресенье Новосибирскую область ждёт вторжение северного антициклона, поэтому днём осадки в регионе прекратятся, а ветер станет слабее.



Также на этой неделе синоптики дали предварительный прогноз на предстоящую зиму. Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.