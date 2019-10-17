«Будто слона пытаемся провезти, а не ребенка»: 7 историй от возмущенных пассажиров (их ответ таксистам)

В Новосибирске продолжают обсуждать историю женщины с двухлетним ребёнком, которую таксист выкинул из машины. Сибирячка написала заявление в полицию на агрессивного водителя, а позже он сам связался с редакцией НГС и рассказал свою версию событий.
За него вступились другие таксисты. Они рассказали про свои конфликты со скандальными пассажирами.
Полицейские разбираются, кто прав в этой истории, а мы решили дать слово второй стороне. Пассажиры вспомнили о хамстве, рукоприкладстве со стороны водителей и не только. Публикуем подборку самых интересных комментариев, которые пассажиры оставили под новостями на сайте НГС (спасибо, что комментируете и делитесь своим опытом — мы всё читаем!).
«Из вредности тащился еле-еле всю дорогу»
— Мне недавно тоже неадекватный таксист попался. Сажусь в машину, говорю: «Здрасьте». Тот сидит, молча в телефоне копается. Я подождала пару минут. Говорю: «Может, поедем? Я вообще-то на работу опаздываю. Поэтому такси и вызвала». Он нехотя начал двигаться. И, я так понимаю, из вредности еле-еле тащился всю дорогу.
Обиделся на просьбу не трогать ребенка
— Меня таксист с детьми высаживал за то, что я попросила не трогать руками моего малыша, чтобы тот не испугался. Таксист счёл это оскорблением. Служба такси принесла свои извинения... Я сильно не расстроилась, мало ли психованных водителей, может, он нам этим жизнь спас.
«Лишь бы бабки заработать»
— Заказываю такси с креслом, приезжает без и говорит, что ничего страшного. Лишь бы бабки заработать, а на безопасность плевать. Когда не торопился, то посылал таксистов, когда спешил — приходилось ехать и всю дорогу крепко держать ребенка на руках.
«Поток хамства»
— Сама, провожая маму до такси с сыном, столкнулась с хамством таксиста. Вместо культурного «здравствуйте» через открытое стекло: «А ребенку сколько лет?» Я ответила, что 6, уже понимая, зачем спросил, и попросила открыть багажник, чтобы мама сумку поставила. Дальше был поток хамства: «Да я вас не повезу» и так далее. А мы с ребенком никуда и не собирались...
Отказался помочь с коляской
— А я, например, по детскому тарифу такси вызывала, с маленьким ребёнком и коляской. Не смогла сама коляску сложить (заклинил замок), а ребенок постоянно норовил убежать. Попросила таксиста помочь — он, не поворачивая в мою сторону головы, ответил: «Нет». Ещё минут 5 я ломала эту несчастную коляску и пыталась держать одной рукой вырывающуюся дочь, после чего терпение лопнуло. Я сказала, что не могу ехать, так как коляску не получается сложить. Таксист пожал плечами и уехал. Тут же пришло сообщение с оплатой за ожидание этого говнюка. Было обидно до слез. Не из-за денег, а из-за скотского отношения. Может быть, и я бы ему истерику закатила, да с ребёнком побоялась. Неадекватов всяких хватает с обеих сторон. Увы.
На вызов вместо таксиста-женщины приехал мужчина
— Не дело это, когда кто-то левый под чужим профилем катается. Однажды ко мне на вызов вместо заявленной женщины приехал мужчина. Стало как-то не по себе, извинилась, сказала, что ошибочно вызвала, заказ сама отменила. Потом написала в службу поддержки об этом неприятном казусе, обещали разобраться.
«Называют наглой мамашкой»
— А вы сами пробовали когда-нибудь вызвать такси по детскому тарифу? Либо нет свободных автомобилей, либо ждать по полчаса. При этом вместо поездки за 200 рублей получаешь стоимость 400, а то и выше. Будто вы слона пытаетесь провезти, а не ребенка. Хочешь — не хочешь, пишешь комментарий, что едешь с ребенком, и ждешь, когда кто-то согласится, потому что у некоторых водителей всё-таки есть кресла, но они не могут открыть детский тариф из-за высоких требований к автомобилям. Я сама часто сталкиваюсь с такими ситуациями. И когда водитель видит комментарий, но при этом приезжает на место, дожидается тебя и отказывается везти. Не стесняясь при этом назвать тебя наглой мамашкой и требуя деньги за поездку.