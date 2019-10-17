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Криминал

Суд решил преждевременно выпустить на свободу бывшего директора новосибирского ЦУМа

Юрий Глазычев отбывает срок за мошенничество с банковским кредитом

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Юрий Глазычев должен был отбывать наказание до июня 2021 года, но сегодня суд решил освободить его по УДО

Юрий Глазычев должен был отбывать наказание до июня 2021 года, но сегодня суд решил освободить его по УДО

Сегодня, 17 октября, Калининский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего директора ЦУМа Юрия Глазычева, который отбывает срок за мошенничество с кредитом в банке УРАЛСИБ.

— Ходатайство удовлетворено, — сообщили корреспонденту НГС в районном суде.

В суде уточнили, что Юрия Глазычева освободят, как только решение вступит в законную силу. 

Как пояснили корреспонденту НГС в прокуратуре Новосибирской области, осуждённый должен был отбывать срок до 12 июня 2021 года. Суд приговорил Юрия Глазычева к 5 годам колонии общего режима в декабре 2016 года за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным издания «КоммерсантЪ», в феврале 2018 года осуждённому существенно смягчили условия содержания и перевели в колонию-поселение. 

По версии обвинения, в 2007 году мэрия выставила на аукцион 100% акций ГУМа. Победителем аукциона стала компания «Силуэт-Н», подконтрольная бизнесменам Юрию Глазычеву и Владимиру Ефименко. За покупку «Силуэт-Н» предложил заплатить 1,2 миллиарда рублей, кредитную линию с лимитом 977,5 миллиона рублей ему открыл банк УРАЛСИБ. При этом компания предоставила в банк пакет документов с заведомо ложными сведениями, а вскоре перестала платить по кредиту. 

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    КОММЕНТАРИИ (18)

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    17 окт 2019 в 14:34

    да в целом норм, за 500млн посидел пару лет.
    по ляму в день считай заработал))

    Фото пользователя
    17 окт 2019 в 14:48

    Местные тролли думают, что если отсидел 3 года, то украденное возвращать не придётся. В рамках гражданского делопроизводства будут с него взыскивать все.
    Почитали бы хоть энциклопедии какие, прежде чем комменты строчить.

    Макросс
    17 окт 2019 в 14:33

    Простой работяга сидел бы до посинения, а директору гора плюшек и свобода!