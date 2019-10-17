Суд решил преждевременно выпустить на свободу бывшего директора новосибирского ЦУМа

Юрий Глазычев должен был отбывать наказание до июня 2021 года, но сегодня суд решил освободить его по УДО

Сегодня, 17 октября, Калининский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего директора ЦУМа Юрия Глазычева, который отбывает срок за мошенничество с кредитом в банке УРАЛСИБ.



— Ходатайство удовлетворено, — сообщили корреспонденту НГС в районном суде.



В суде уточнили, что Юрия Глазычева освободят, как только решение вступит в законную силу.

Как пояснили корреспонденту НГС в прокуратуре Новосибирской области, осуждённый должен был отбывать срок до 12 июня 2021 года. Суд приговорил Юрия Глазычева к 5 годам колонии общего режима в декабре 2016 года за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным издания «КоммерсантЪ», в феврале 2018 года осуждённому существенно смягчили условия содержания и перевели в колонию-поселение.