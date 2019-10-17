Суд решил преждевременно выпустить на свободу бывшего директора новосибирского ЦУМа

Сегодня, 17 октября, Калининский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего директора ЦУМа Юрия Глазычева, который отбывает срок за мошенничество с кредитом в банке УРАЛСИБ.
— Ходатайство удовлетворено, — сообщили корреспонденту НГС в районном суде.
В суде уточнили, что Юрия Глазычева освободят, как только решение вступит в законную силу.
Как пояснили корреспонденту НГС в прокуратуре Новосибирской области, осуждённый должен был отбывать срок до 12 июня 2021 года. Суд приговорил Юрия Глазычева к 5 годам колонии общего режима в декабре 2016 года за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным издания «КоммерсантЪ», в феврале 2018 года осуждённому существенно смягчили условия содержания и перевели в колонию-поселение.
По версии обвинения, в 2007 году мэрия выставила на аукцион 100% акций ГУМа. Победителем аукциона стала компания «Силуэт-Н», подконтрольная бизнесменам Юрию Глазычеву и Владимиру Ефименко. За покупку «Силуэт-Н» предложил заплатить 1,2 миллиарда рублей, кредитную линию с лимитом 977,5 миллиона рублей ему открыл банк УРАЛСИБ. При этом компания предоставила в банк пакет документов с заведомо ложными сведениями, а вскоре перестала платить по кредиту.