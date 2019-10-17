15 секунд на выезд: новый светофор заблокировал движение на пути к Гусинобродскому шоссе

На перекрёстке Гусинобродского шоссе и улицы Коминтерна в Новосибирске поставили светофор, который в первый же день спровоцировал большую пробку на выезде с Плющихинского жилмассива.
Как сообщила корреспонденту НГС местная жительница Татьяна, светофор поставили вчера, а уже сегодня утром на перекрёстке образовалась пробка длиной в километр. Женщина сообщила, что светофор горит зелёным для водителей, выезжающих с улицы Коминтерна, только 15 секунд. После чего минуту автомобили стоят, ожидая нового разрешающего сигнала светофора.
— И выехать теперь просто невозможно. Я простояла 15 минут, опоздала на работу, а моя коллега там потеряла 20 минут. Жуткая пробка с Плющихинского жилмассива. По этой самой дороге проехать трудно — она такая неухоженная, но весь жилмассив через неё едет. Но всегда мы проезжали нормально, — пожаловалась она.
Также о проблеме со светофором жители заявляют в соцсетях.
Как сообщили корреспонденту НГС в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (следят за работой светофора на перекрёстке. — Прим. ред.), установкой режима работы светофора занимается муниципальный центр организации дорожного движения. В самом центре корреспонденту НГС отказались оперативно прокомментировать информацию, посоветовав направить запрос в пресс-центр мэрии.
Это не первый светофор, из-за которого в Новосибирске возникает пробка. Так, например, с начала осени новосибирцы постоянно попадали в многокилометровую пробку на улице Большевистской из-за режима работы светофора — в мэрии говорили, что режим изменить невозможно, так как это полностью парализует движение на поперечных улицах.