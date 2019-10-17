«Ужас, что мы нашли»: высотки на Вилюйской остались без воды на сутки из-за нечистоплотных жителей

Жители четырёх высоток на улице Вилюйской на сутки остались без воды из-за засора в трубопроводе.



— В ЖК «Гринвилл» (улица Вилюйская 8, 11, 13, 15) нет никакой воды уже почти 26 часов. Отключили накануне в 10:00, — сообщил утром в этот четверг, 17 октября, читатель НГС Роман.



На устранение коммунальной аварии сантехникам пришлось потратить больше суток. На момент публикации в три 17-этажки и в 26-этажку воду уже вернули.



— Собственники кидают в унитазы что ни попадя. Ужас, что мы нашли: бытовые отходы, огромное полотенце, тряпки, бутылки дезодорантов, сжатые пластиковые бутылки. И, конечно, наша КНС (канализационная система) от всего этого «встала». Питьевую воду мы тут же организовали — сделали колонку, люди могли приходить и набирать из нее воду, — рассказали корреспонденту НГС в управляющей компании «Жилищно-коммунальный сервис».