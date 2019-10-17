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«Ужас, что мы нашли»: высотки на Вилюйской остались без воды на сутки из-за нечистоплотных жителей

Причиной «обезвоживания» стал серьезный засор. Коммунальщики рассказали, что им пришлось доставать из труб

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Высотки на Вилюйской отключили от воды из-за засора водопровода

Высотки на Вилюйской отключили от воды из-за засора водопровода

Жители четырёх высоток на улице Вилюйской на сутки остались без воды из-за засора в трубопроводе. 

— В ЖК «Гринвилл» (улица Вилюйская 8, 11, 13, 15) нет никакой воды уже почти 26 часов. Отключили накануне в 10:00, — сообщил утром в этот четверг, 17 октября, читатель НГС Роман.

На устранение коммунальной аварии сантехникам пришлось потратить больше суток. На момент публикации в три 17-этажки и в 26-этажку воду уже вернули.

— Собственники кидают в унитазы что ни попадя. Ужас, что мы нашли: бытовые отходы, огромное полотенце, тряпки, бутылки дезодорантов, сжатые пластиковые бутылки. И, конечно, наша КНС (канализационная система) от всего этого «встала». Питьевую воду мы тут же организовали — сделали колонку, люди могли приходить и набирать из нее воду, — рассказали корреспонденту НГС в управляющей компании «Жилищно-коммунальный сервис».

Коммунальщики попросили собственников больше ничего не бросать в водопроводы, чтобы ситуация с отключением не повторилась.

Накануне крупная коммунальная авария также произошла в Бердске — там десятки домов остались без воды, а горожане выстроились в очереди к колонкам

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    КОММЕНТАРИИ (45)

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    17 окт 2019 в 13:40

    В деревне грязь и там живут поросятки. Новосибирск полностью соответствует этому определению деревни.

    17 окт 2019 в 13:44

    Технологии стремительно мчатся вперед, а большинство людей по прежнему остаются средневековыми свиньями

    Макросс
    17 окт 2019 в 13:44

    Как они так смогли? Прокисший борщ и то не всегда получается смыть в унитаз, а как же дезик, полотенце и гнутые полторашки смыть? Это если только унитазы в квартирах на зад слона рассчитаны.