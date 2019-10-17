В Новосибирске клиенты избили доставщика суши и отобрали у него роллы с шампанским

Оба новосибирца получили сроки в колонии за нападение на курьера с едой Фото: Стас Соколов, Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске завершился суд по уголовному делу о нападении на доставщика суши: его избили в подъезде жилого дома в Кировском районе и отобрали заказ.

Захотелось роллов и шампанского Происшествие случилось в ночь на 15 августа 2018 года. По версии обвинения, компания из трёх молодых людей выпивала в квартире многоэтажки на улице Палласа. Приятели решили заказать доставку еды и шампанского, но денег на оплату заказа не было, рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района Новосибирска.



Тогда, согласно материалам дела, двое приятелей решили напасть на курьера. Для этого они сделали заказ, но не на свой адрес, а в соседний подъезд. Потом сообщники пришли туда, разделились между этажами и стали ждать доставщика суши.

Как уточнили в прокуратуре Кировского района, один из приятелей ждал курьера на 6-м этаже, а второй — ниже, чтобы преградить жертве путь. Когда доставщик приехал и поднялся на 6-й этаж, заказчик ударил его по голове кулаком, в котором был зажат металлический утяжелитель. От удара доставщик суши пошатнулся.

— Потеряв равновесие, стал спускаться вниз по лестнице, и, находясь между 5-м и 6-м этажами, упал вниз лицом на лестничную площадку, при этом выронив из рук пакет с заказом, — описали ситуацию в прокуратуре.

После этого, по данным гособвинения, другой заказчик подбежал к курьеру и ударил его ногой в лицо. Затем сообщники вместе ударили его ещё несколько раз. Курьеру удалось убежать, но заказ остался у нападавших: в пакете было 8 видов разных роллов, соевый соус, имбирь, васаби и игристое вино «Санто Стефано». Как уточнили в прокуратуре района, после сообщники съели эти продукты и выпили шампанское.



Родня одного из нападавших оплатила лечение Доставщик суши в свою очередь вызвал полицию. По данным прокуратуры, после происшествия в подъезде у курьера оказался сломан зуб. Также при осмотре у него зафиксировали рану, отёк и кровоподтёк на лбу. Родня одного из участников нападения позже выплатила жертве 13,7 тысяч рублей на лечение.

На этой неделе Кировский районный суд Новосибирска вынес нападавшим приговор за разбой. Оба получили сроки в колонии общего режима. Одного из них, 24-летнего ранее не судимого, приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Второму, 21-летнему налётчику с криминальным прошлым, назначили наказание в виде 4 лет 2 месяцев колонии.

В прокуратуре Кировского района уточнили, что вину в нападении на курьера подсудимые не признали. Один из них не отрицал, что был в подъезде той ночью. Но при этом, по его версии, он стоял внизу, в налёте не участвовал и вообще не знает, что произошло. Другой новосибирец признался, что ударил курьера. Но сделал он это, потому что ему не понравилась манера общения доставщика суши — тот якобы попросил о чаевых.

