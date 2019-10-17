Смертельное ДТП на Жуковского: «Лексус» разворачивался на дороге перед столкновением с «Газелью»

В новосибирской автоинспекции ГИБДД рассказали подробности массового ДТП на Жуковского: «Газель», в которой погиб водитель, врезалась в столб после столкновения с «Лексусом».

Погибшему было 25 лет.

— Водитель 1994 года рождения на автомобиле «Газель» двигался по улице Жуковского со стороны Мочищенского шоссе в сторону улицы Северной. Совершил столкновение с автомобилем на пересечении с улицей Ереванской, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.