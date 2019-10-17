17 октября четверг
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 5/10
usd 64.35
eur 71.05

Темы

СЕЙЧАС +5°С
Пробки 5/10
usd 64.35
eur 71.05

Все новости

Все новости
Происшествия

Смертельное ДТП на Жуковского: «Лексус» разворачивался на дороге перед столкновением с «Газелью»

Погибший водитель ехал на автомобиле «Святого источника», сданном в субаренду

Поделиться

4 523
31 Обсудить
В ДТП погиб 25-летний водитель «Газели»

В ДТП погиб 25-летний водитель «Газели»

В новосибирской автоинспекции ГИБДД рассказали подробности массового ДТП на Жуковского: «Газель», в которой погиб водитель, врезалась в столб после столкновения с «Лексусом».

Погибшему было 25 лет.

— Водитель 1994 года рождения на автомобиле «Газель» двигался по улице Жуковского со стороны Мочищенского шоссе в сторону улицы Северной. Совершил столкновение с автомобилем на пересечении с улицей Ереванской, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

За рулём «Лексуса», с которым столкнулась «Газель», была 37-летняя женщина, она ехала навстречу грузовику по улице Жуковского со стороны Северной и разворачивалась обратно.

На перекрёстке столкнулись «Газель» и «Лексус» — от удара грузовик выбросило в столб

На перекрёстке столкнулись «Газель» и «Лексус» — от удара грузовик выбросило в столб

От удара «Лексус» врезался в стоящий за ним «Форд», а «Газель» отлетела в столб, задев припаркованный рядом «Фольксваген».

— В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» получил травмы, несовместимые с жизнью, — добавил Савченков.

Сейчас сотрудники ГИБДД опрашивают свидетелей.

Погибший управлял «Газелью», на которой был логотип бутилированной воды «Святой источник».

— Это машина, которую мы отдали в субаренду. Она использовалась другой организацией для доставки воды. Сейчас мы будем разбираться, — рассказал корреспонденту НГС представитель компании «ИДС Боржоми Россия», которая производит «Святой источник».

На месте ДТП работали пожарные и спасатели МАСС

На месте ДТП работали пожарные и спасатели МАСС

— Госавтоинспекция предупреждает, что в связи с изменившимися погодными условиями водитель должен выбирать тот скоростной режим, при котором сможет остановить транспортное средство при возникновении сложной ситуации на дороге. В том числе, приближаясь к перекрестку, нужно снизить скорость, — предупредили в ГИБДД.

Вчера на Советском шоссе 26-летний водитель универсала поздно вечером сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПДТП с погибшим

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (31)

    Лубрикант резиновый
    17 окт 2019 в 13:36

    Эээх! Надо было бить этот лексус. Жив бы остался.

    Александр
    17 окт 2019 в 13:39

    Сколько этих парней убилось уже на газелях "Чистой воды". Компания заставляет открывать ИП И возить води как бы "самостоятельно". Случись что "Святые" и не при делах. Представьте как перегружены эти полуторки, Это настоящие снаряды на колесах.

    789456
    17 окт 2019 в 13:38

    Опять женщина за рулём, кто пустил! Да когда это закончится!