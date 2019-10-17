Смертельное ДТП на Жуковского: «Лексус» разворачивался на дороге перед столкновением с «Газелью»

В новосибирской автоинспекции ГИБДД рассказали подробности массового ДТП на Жуковского: «Газель», в которой погиб водитель, врезалась в столб после столкновения с «Лексусом».
Погибшему было 25 лет.
— Водитель 1994 года рождения на автомобиле «Газель» двигался по улице Жуковского со стороны Мочищенского шоссе в сторону улицы Северной. Совершил столкновение с автомобилем на пересечении с улицей Ереванской, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
За рулём «Лексуса», с которым столкнулась «Газель», была 37-летняя женщина, она ехала навстречу грузовику по улице Жуковского со стороны Северной и разворачивалась обратно.
От удара «Лексус» врезался в стоящий за ним «Форд», а «Газель» отлетела в столб, задев припаркованный рядом «Фольксваген».
— В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» получил травмы, несовместимые с жизнью, — добавил Савченков.
Сейчас сотрудники ГИБДД опрашивают свидетелей.
Погибший управлял «Газелью», на которой был логотип бутилированной воды «Святой источник».
— Это машина, которую мы отдали в субаренду. Она использовалась другой организацией для доставки воды. Сейчас мы будем разбираться, — рассказал корреспонденту НГС представитель компании «ИДС Боржоми Россия», которая производит «Святой источник».
— Госавтоинспекция предупреждает, что в связи с изменившимися погодными условиями водитель должен выбирать тот скоростной режим, при котором сможет остановить транспортное средство при возникновении сложной ситуации на дороге. В том числе, приближаясь к перекрестку, нужно снизить скорость, — предупредили в ГИБДД.
Вчера на Советском шоссе 26-летний водитель универсала поздно вечером сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе.