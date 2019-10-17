Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе заработает в декабре

В декабре автовокзал на ГБШ заработает в тестовом режиме

Здание нового новосибирского автовокзала на Гусинобродском шоссе начнёт работать в тестовом режиме с декабря — с начала 2020 года в расписании автовокзала появится порядка 200 рейсов, в том числе международных.



— Новосибирский автовокзал, расположенный на Гусинобродском шоссе, внесён в Реестр остановочных пунктов Минтранса РФ, — рассказали в пресс-службе автовокзала. — Таким образом, министерство транспорта подтвердило соответствие здания и оборудования автовокзала и прилегающей территории требованиям, необходимым для обслуживания международных, межсубъектных, межмуниципальных маршрутов.

