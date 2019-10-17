Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе заработает в декабре

Здание нового новосибирского автовокзала на Гусинобродском шоссе начнёт работать в тестовом режиме с декабря — с начала 2020 года в расписании автовокзала появится порядка 200 рейсов, в том числе международных.
— Новосибирский автовокзал, расположенный на Гусинобродском шоссе, внесён в Реестр остановочных пунктов Минтранса РФ, — рассказали в пресс-службе автовокзала. — Таким образом, министерство транспорта подтвердило соответствие здания и оборудования автовокзала и прилегающей территории требованиям, необходимым для обслуживания международных, межсубъектных, межмуниципальных маршрутов.
Официальное открытие нового автовокзала запланировано на начало января. Старое здание — на Красном проспекте — закрывать пока не будут. В новом здании площадью 1620 квадратных метров расположены: зал ожидания, кассы, комната матери и ребёнка, комната отдыха водителей, медицинский пункт, туалеты, камеры хранения, сервис отправки посылок. На втором этаже откроются кафе и магазины, в зоне ожидания будет бесплатный Wi-Fi и стойки зарядки телефонов. В сентябре директор автовокзала Сергей Ермаков сообщил, что ежедневно вокзал сможет принимать до полутора тысяч пассажиров.
На строительство ушло два года и 120 миллионов рублей. Здание строили на деньги инвестора ООО «Автосервис». В июле НГС побывал в здании нового автовокзала: посмотрите, как он выглядит изнутри.