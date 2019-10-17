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Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе заработает в декабре

С января автовокзал ежедневно будет принимать около 200 рейсов

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В декабре автовокзал на ГБШ заработает в тестовом режиме

В декабре автовокзал на ГБШ заработает в тестовом режиме

Здание нового новосибирского автовокзала на Гусинобродском шоссе начнёт работать в тестовом режиме с декабря — с начала 2020 года в расписании автовокзала появится порядка 200 рейсов, в том числе международных.

— Новосибирский автовокзал, расположенный на Гусинобродском шоссе, внесён в Реестр остановочных пунктов Минтранса РФ, — рассказали в пресс-службе автовокзала. — Таким образом, министерство транспорта подтвердило соответствие здания и оборудования автовокзала и прилегающей территории требованиям, необходимым для обслуживания международных, межсубъектных, межмуниципальных маршрутов.

На втором этаже будет зал ожидания, в будущем — небольшая гостиница на 5–7 номеров, где можно будет остаться на сутки<br class="Apple-interchange-newline">

На втором этаже будет зал ожидания, в будущем — небольшая гостиница на 5–7 номеров, где можно будет остаться на сутки

Официальное открытие нового автовокзала запланировано на начало января. Старое здание — на Красном проспекте — закрывать пока не будут. В новом здании площадью 1620 квадратных метров расположены: зал ожидания, кассы, комната матери и ребёнка, комната отдыха водителей, медицинский пункт, туалеты, камеры хранения, сервис отправки посылок. На втором этаже откроются кафе и магазины, в зоне ожидания будет бесплатный Wi-Fi и стойки зарядки телефонов. В сентябре директор автовокзала Сергей Ермаков сообщил, что ежедневно вокзал сможет принимать до полутора тысяч пассажиров.

На строительство ушло два года и 120 миллионов рублей. Здание строили на деньги инвестора ООО «Автосервис». В июле НГС побывал в здании нового автовокзала: посмотрите, как он выглядит изнутри.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    17 окт 2019 в 12:51

    Около ж\д вокзала в нормальных городах автовокзалы. С автобуса и сразу на поезд.

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    17 окт 2019 в 12:46

    "ежедневно будет принимать около 200 рейсов" и "ежедневно вокзал сможет принимать до полутора тысяч пассажиров" - по-моему не дружат они там с цифрами совсем

    17 окт 2019 в 12:41

    На чем до/из него можно доехать из/до Толмачево и с Главного?