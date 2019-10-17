17 октября четверг
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 4/10
usd 64.35
eur 71.05

Темы

СЕЙЧАС +5°С
Пробки 4/10
usd 64.35
eur 71.05

Все новости

Все новости
Происшествия

В массовом ДТП на Жуковского погиб водитель «Газели»: автомобиль врезался в столб

На месте работают сотрудники ГИБДД, пожарные и спасатели МАСС

Поделиться

2 627
5 Обсудить
«Газель» врезалась в столб

«Газель» врезалась в столб

Смертельное ДТП на перекрёстке улиц Жуковского и Ереванской произошло сегодня, 17 октября, около 11 часов утра. Там столкнулось четыре автомобиля. 

— На месте происшествия работали наши сотрудники и спасатели МАСС, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

По предварительной информации, в ДТП погиб водитель «Газели», сообщили в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».

В отделе пропаганды новосибирской ГИБДД обещали рассказать подробности чуть позже. 

Вы стали очевидцем этого происшествия? Вам известны подробности? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, а также через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПДТП с погибшими

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (5)

    Сергей
    17 окт 2019 в 12:14

    Леворукий не заметил столб??Обзора нет никакого.Совсем не видят дороги левши.

    Фото пользователя
    17 окт 2019 в 12:13

    Снова кто то опасный маневр совершил, а невиновный погиб?

    мАРКУС
    17 окт 2019 в 12:17

    НАД сЕРЕГЕ ПОЗВОНИТЬ.