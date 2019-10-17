В массовом ДТП на Жуковского погиб водитель «Газели»: автомобиль врезался в столб

Смертельное ДТП на перекрёстке улиц Жуковского и Ереванской произошло сегодня, 17 октября, около 11 часов утра. Там столкнулось четыре автомобиля.

— На месте происшествия работали наши сотрудники и спасатели МАСС, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

По предварительной информации, в ДТП погиб водитель «Газели», сообщили в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».



В отделе пропаганды новосибирской ГИБДД обещали рассказать подробности чуть позже.