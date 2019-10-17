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Происшествия

Девочку не смогли спасти, всех остальных отправили домой: подробности трагедии в школе Новосибирска

В туалете школы покончила с собой ученица. Следственный комитет возбудил уголовное дело

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Медики не смогли спасти девочку — их вызвали слишком поздно

Медики не смогли спасти девочку — их вызвали слишком поздно

Школьницу, которая покончила с собой в туалете одной из школ Новосибирска, не смогли спасти.

Скорая помощь, как сообщила корреспонденту НГС главврач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова, приехала на место через 5 минут после вызова, однако было уже слишком поздно.

— Там был труп ребёнка до прибытия, поэтому не было никакого шанса. Слишком много времени прошло, пока обнаружили, — рассказала она.

В Следственном комитете по Новосибирской области после инцидента возбудили уголовное дело. 

— По факту обнаружения тела несовершеннолетней в одной из школ Советского района Новосибирска возбуждено уголовное дело. Следователи СК работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти несовершеннолетней, — говорится в сообщении ведомства.

При этом следователи не называют номер уголовной статьи, по которой возбудили уголовное дело.

Как рассказал один из учащихся, школьница отпросилась с урока, спустя некоторое время её нашли в туалете. По словам другого ученика, о происшествии им сообщили на перемене, после чего «начали гонять по кабинетам», а в итоге решили отпустить домой. Он добавил, что девочка была новенькой в классе и её «считали странной».

Школьницу обнаружили сегодня утром в 9:18 в одном из туалетов школы. До приезда медиков её пытались спасти учителя. 

Вы знали погибшую девочку или вам известны причины произошедшего? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, а также через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Год назад НГС пытался разобраться, что толкает мальчиков и девочек на страшный поступок, можно ли предотвратить трагедию и насколько интернет виновен в росте числа самоубийств.

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    КОММЕНТАРИИ (65)

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    17 окт 2019 в 12:13

    Это в каком же надо быть отчаянии ребенку чтобы такое сделать! Родители, друзья, учителя, как можно было не заметить?(

    Фото пользователя
    17 окт 2019 в 12:12

    Родители давайте будем детьми заниматься, а не своей "личной жизнью" в которой эти дети мягко говоря "помеха приятному времяпрепровождению".

    Диванный эксперт
    17 окт 2019 в 12:08

    Какой ужас. Надеюсь виновные ответят по полной программе. Самое страшное в этой жизни, это хоронить своих детей. Родителям сил и терпения. Соболезную.