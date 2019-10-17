Девочку не смогли спасти, всех остальных отправили домой: подробности трагедии в школе Новосибирска

Школьницу, которая покончила с собой в туалете одной из школ Новосибирска, не смогли спасти.
Скорая помощь, как сообщила корреспонденту НГС главврач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова, приехала на место через 5 минут после вызова, однако было уже слишком поздно.
— Там был труп ребёнка до прибытия, поэтому не было никакого шанса. Слишком много времени прошло, пока обнаружили, — рассказала она.
В Следственном комитете по Новосибирской области после инцидента возбудили уголовное дело.
— По факту обнаружения тела несовершеннолетней в одной из школ Советского района Новосибирска возбуждено уголовное дело. Следователи СК работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти несовершеннолетней, — говорится в сообщении ведомства.
При этом следователи не называют номер уголовной статьи, по которой возбудили уголовное дело.
Как рассказал один из учащихся, школьница отпросилась с урока, спустя некоторое время её нашли в туалете. По словам другого ученика, о происшествии им сообщили на перемене, после чего «начали гонять по кабинетам», а в итоге решили отпустить домой. Он добавил, что девочка была новенькой в классе и её «считали странной».
Школьницу обнаружили сегодня утром в 9:18 в одном из туалетов школы. До приезда медиков её пытались спасти учителя.
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