Девочку не смогли спасти, всех остальных отправили домой: подробности трагедии в школе Новосибирска

Медики не смогли спасти девочку — их вызвали слишком поздно

Школьницу, которая покончила с собой в туалете одной из школ Новосибирска, не смогли спасти.

Скорая помощь, как сообщила корреспонденту НГС главврач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова, приехала на место через 5 минут после вызова, однако было уже слишком поздно.

— Там был труп ребёнка до прибытия, поэтому не было никакого шанса. Слишком много времени прошло, пока обнаружили, — рассказала она.

В Следственном комитете по Новосибирской области после инцидента возбудили уголовное дело.