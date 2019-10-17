День жестянщика обещают уже завтра: шиномонтажки не справляются с потоком водителей

Работа в шиномонтажных мастерских в самом разгаре Фото: Дмитрий Косенко

В Новосибирске наступил пик сезонной замены летних покрышек на зимние — в шиномонтажках очереди, автосервисы на ближайшие дни практически не записывают, предлагая поменять колеса только 22–25 октября. Между тем синоптики уже завтра обещают минусовые температуры, первый гололед и снег (подробный прогноз смотрите тут). А в воскресенье и понедельник минусовые температуры достигнут –5...–7 градусов.

— Записываем людей только на 24–25 число, до этого момента всё расписано. Начался сезон, самый пик, — говорит руководитель отдела продаж шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников. В этой компании стоимость замены комплекта покрышек распространенного 15-го размера составляет 1190 рублей.

В сети шинных центров «КОЛЕСО» предлагают записаться на 25 октября в сервис на улице Ипподромской, раньше свободных мест нет. Здесь за замену колес 15-го размера возьмут 1400 рублей. Сеть автосервисов «Резиновая подкова» на своем сайте показывает график записи на станции по различным адресам — в основном доступна запись на 20–22 октября. Цена за комплект 15-го размера здесь составляет 1690 рублей. Впрочем, если обзвонить несколько компаний, можно найти свободное окно и попасть на шиномонтаж уже сегодня. Также есть вариант встать в живую очередь в так называемых гаражных шиномонтажках.

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