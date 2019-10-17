В честь известного новосибирца назвали крошечного жука, который жил на Земле 50 миллионов лет назад

Сам Владимир Анискин оценивают свою роль в открытии как «более чем скромную» Фото: Владимир Анискин

В честь новосибирского микроминиатюриста и учёного-физика Владимира Анискина решили назвать недавно открытый вид жука, который жил на Земле около 50 миллионов лет назад. Новый вид жука-плоскохода открыл учёный-палеоэнтомолог из Института систематики и экологии животных СО РАН, доктор биологических наук Андрей Легалов, рассказал Владимир Анискин. По его данным, трёхмиллиметровое насекомое получит название Cenocephalus aniskini Legalov, sp. nov. Откуда жук родом Как пояснил корреспонденту НГС заведующий лабораторией филогении и фауногенеза Института систематики и экологии животных СО РАН Андрей Легалов, жука, который жил на Земле около 50 миллионов лет назад, он обнаружил в купленном балтийском янтаре.

Легалов уточнил, что найденный в янтаре жук когда-то обитал на территории Руссо-Скандии — этим названием принято обозначать кусок Западной Европы и европейской части России.



У жука совсем небольшие размеры — около трёх миллиметров Фото: Владимир Анискин

Почему жуку дали имя в честь Анискина Владимир Анискин как физик помог определить происхождение и возраст этого янтаря — именно поэтому фамилия микроминиатюриста будет фигурировать в названии жука. По словам Владимира Анискина, его роль в исследовании «менее чем скромная — посредническая», и он считает большой честью то, что Андрей Легалов решил закрепить его имя в названии вида жука. Как рассказал Владимир Анискин, при работе с янтарём он использовал метод лазерно-индуцированной флюоресценции, то есть светил на камень лазером и наблюдал, каким будет свечение под воздействием излучения. — Обычно балтийский янтарь легко идентифицируется по наличию волосков дуба, но в этом камне их не было. Поэтому были сомнения и требовалось достоверным методом установить происхождение янтаря. Посоветовавшись с коллегами, мы предложили попробовать метод лазерно-индуцированной флюоресценции. Были рассмотрены несколько образцов янтарей (в том числе и с «моим» жуком) из разных месторождений янтаря — Бирма, Доминикана и Балтика. Были получены спектры лазерно-индуцированной флуоресценции образцов. Работу по получению спектров и обработке данных выполнил мой коллега доктор физико-математических наук Маслов Николай Анатольевич. Анализ спектров позволил достаточно убедительно идентифицировать янтарь с жуком как балтийский, — пишет Владимир Анискин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».