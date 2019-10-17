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Происшествия

Школьница попыталась покончить с собой в туалете школы на ОбьГЭСе

Ученицу 9-го класса обнаружили сегодня утром

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На место вызвали полицию и скорую помощь

На место вызвали полицию и скорую помощь

Сегодня утром в Новосибирске в школе № 112 на ОбьГЭСе в туалете обнаружили школьницу, пытавшуюся покончить с собой — на место вызвали скорую и полицию.

Как сообщил корреспонденту НГС в службе 112, сообщение об этом поступило в 9:18.

— Поступило сообщение, что ребёнок, ученица 9-го класса в туалете совершила самоубийство, — такая информация поступила в службу 112.

В службе 112 уточнили, что девочку «пытаются откачать», попросили вызвать скорую.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по Новосибирской области, пока информация об инциденте к ним не поступала.

В самой школе корреспонденту НГС сообщили, что ничего не знают о происшествии, директор в данный момент находится в отпуске, а замдиректора на совещании.

Информация дополняется.

Если вы знаете эту девочку или причины произошедшего, обращайтесь в редакцию НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    17 окт 2019 в 11:07

    Гарри Поттера перечитала, однако.

    Гость
    17 окт 2019 в 11:09

    Не выдержала издевок от одноклассников

    Фото пользователя
    17 окт 2019 в 11:07

    Любовь или получила 4. а дома мама требует 5.