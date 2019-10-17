Школьница попыталась покончить с собой в туалете школы на ОбьГЭСе

На место вызвали полицию и скорую помощь

Сегодня утром в Новосибирске в школе № 112 на ОбьГЭСе в туалете обнаружили школьницу, пытавшуюся покончить с собой — на место вызвали скорую и полицию.

Как сообщил корреспонденту НГС в службе 112, сообщение об этом поступило в 9:18.

— Поступило сообщение, что ребёнок, ученица 9-го класса в туалете совершила самоубийство, — такая информация поступила в службу 112.

В службе 112 уточнили, что девочку «пытаются откачать», попросили вызвать скорую.



Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по Новосибирской области, пока информация об инциденте к ним не поступала.