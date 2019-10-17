Школьница попыталась покончить с собой в туалете школы на ОбьГЭСе

Сегодня утром в Новосибирске в школе
Как сообщил корреспонденту НГС в службе 112, сообщение об этом поступило в 9:18.
— Поступило сообщение, что ребёнок, ученица 9-го класса в туалете совершила самоубийство, — такая информация поступила в службу 112.
В службе 112 уточнили, что девочку «пытаются откачать», попросили вызвать скорую.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по Новосибирской области, пока информация об инциденте к ним не поступала.
В самой школе корреспонденту НГС сообщили, что ничего не знают о происшествии, директор в данный момент находится в отпуске, а замдиректора на совещании.
Информация дополняется.
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