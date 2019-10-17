В застрявшем лифте в Ленинском районе начал задыхаться человек: на место вызвали спасателей

Сегодня, 17 октября, около двух часов ночи спасателям в Новосибирске пришлось доставать из застрявшего лифта 2-х человек. Инцидент произошёл на улице Междуреченской в Ленинском районе.

— Возвращаясь домой ночью, молодые люди зашли в лифт, двери закрылись, лифт поехал и застрял между этажами. Просидев в лифте больше часа, молодые люди пытались дозвониться в аварийную и диспетчерские службы, но так и не получили помощи. Одному из мужчин стало не хватать воздуха, он почувствовал себя плохо, поэтому было принято решение вызвать спасателей, — рассказали о происшествии в группе «Спасатели МАСС».