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Происшествия

В застрявшем лифте в Ленинском районе начал задыхаться человек: на место вызвали спасателей

Двое мужчин застряли в лифте поздно ночью и больше часа прождали диспетчера

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Одному из мужчин стало не хватать воздуха, он почувствовал себя плохо

Одному из мужчин стало не хватать воздуха, он почувствовал себя плохо

Сегодня, 17 октября, около двух часов ночи спасателям в Новосибирске пришлось доставать из застрявшего лифта 2-х человек. Инцидент произошёл на улице Междуреченской в Ленинском районе.

— Возвращаясь домой ночью, молодые люди зашли в лифт, двери закрылись, лифт поехал и застрял между этажами. Просидев в лифте больше часа, молодые люди пытались дозвониться в аварийную и диспетчерские службы, но так и не получили помощи. Одному из мужчин стало не хватать воздуха, он почувствовал себя плохо, поэтому было принято решение вызвать спасателей, — рассказали о происшествии в группе «Спасатели МАСС».

Видео: vk.com/mass54

Спасатели поделились видео, как вскрывали двери лифта и доставали новосибирцев. Мужчины поблагодарили за спасение и пошли домой пешком по лестнице.

В середине сентября спасатели МАСС снимали с козырька сорвавшегося с четвёртого этажа промышленного альпиниста. Очевидцы рассказали, что сибиряк 12 сентября поднимался по выступам стены, когда один из них обломился. Новосибирец, по их словам, мыл окна.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    !!!
    17 окт 2019 в 10:35

    НГС, а почему заголовок такой мало-драматичный?
    Неужели нельзя было больше чернухи?
    И уточните пожалуйста, человек, который начал задыхаться - был сибиряком?

    17 окт 2019 в 10:38

    А у нас в лифте нет мобильной связи....То есть становишься заложником лифтера, который находится неизвестно где.

    17 окт 2019 в 10:36

    Понятно, что была симуляция...иначе бы на такую ерунду спасатели не поехали бы...