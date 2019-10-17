В застрявшем лифте в Ленинском районе начал задыхаться человек: на место вызвали спасателей

Сегодня, 17 октября, около двух часов ночи спасателям в Новосибирске пришлось доставать из застрявшего лифта 2-х человек. Инцидент произошёл на улице Междуреченской в Ленинском районе.
— Возвращаясь домой ночью, молодые люди зашли в лифт, двери закрылись, лифт поехал и застрял между этажами. Просидев в лифте больше часа, молодые люди пытались дозвониться в аварийную и диспетчерские службы, но так и не получили помощи. Одному из мужчин стало не хватать воздуха, он почувствовал себя плохо, поэтому было принято решение вызвать спасателей, — рассказали о происшествии в группе «Спасатели МАСС».
Видео: vk.com/mass54
Спасатели поделились видео, как вскрывали двери лифта и доставали новосибирцев. Мужчины поблагодарили за спасение и пошли домой пешком по лестнице.
В середине сентября спасатели МАСС снимали с козырька сорвавшегося с четвёртого этажа промышленного альпиниста. Очевидцы рассказали, что сибиряк 12 сентября поднимался по выступам стены, когда один из них обломился. Новосибирец, по их словам, мыл окна.