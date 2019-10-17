На Советском шоссе водитель «Короллы» сбил пешехода на «зебре»

На Советском шоссе 26-летний водитель универсала сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло вчера около 19:00.
— Водитель 1992 года рождения, трезвый, на автомобиле «Тойота Королла Ранкс» двигался по Советскому шоссе со стороны улицы Советской, напротив дома
41-летнего пешехода госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии.
— Предварительно у него тупая травма живота, разрыв селезенки, печени, ушибленная рана лица, внутреннее брюшное кровотечение. На данный момент находится в реанимации, — добавил Савченков.
ГИБДД продолжает искать водителя серого седана, который сбил мужчину на пешеходном переходе в Октябрьском районе Новосибирска и скрылся.