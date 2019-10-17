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Происшествия

На Советском шоссе водитель «Короллы» сбил пешехода на «зебре»

Мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии

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Пешеход получил тяжёлые травмы и сейчас находится в реанимации

Пешеход получил тяжёлые травмы и сейчас находится в реанимации

На Советском шоссе 26-летний водитель универсала сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло вчера около 19:00.

— Водитель 1992 года рождения, трезвый, на автомобиле «Тойота Королла Ранкс» двигался по Советскому шоссе со стороны улицы Советской, напротив дома № 87 по улице Петухова совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

41-летнего пешехода госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии.

— Предварительно у него тупая травма живота, разрыв селезенки, печени, ушибленная рана лица, внутреннее брюшное кровотечение. На данный момент находится в реанимации, — добавил Савченков.

ГИБДД продолжает искать водителя серого седана, который сбил мужчину на пешеходном переходе в Октябрьском районе Новосибирска и скрылся.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

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    17 окт 2019 в 09:33

    НГС 2ГИС посмотрите, где находится ул.Советская!

    17 окт 2019 в 09:32

    Не оправдываю водителя. Но. Темень какая! Лужи блестят, ям не видно, фонари через один не работают. Да и вообще бестолковые они какие-то. Высокие, куда светят? Не передвижение, а испытание какое-то каждый день. Мужчине скорейшего выздоровления!

    Фото пользователя
    17 окт 2019 в 09:31

    На пешеходов открыта охота. Каждый день по несколько человек. Или это на людей так осень действует...