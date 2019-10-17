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Видео: в Новосибирске жители частного сектора четыре дня задыхаются от сильного пожара на свалке

Пожарные расчёты работают на месте круглосуточно

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Пожар в овраге не могут потушить четвертые сутки

Пожар в овраге не могут потушить четвертые сутки

В Новосибирске в Дзержинском районе на улице Воронежской и Москворецской горит несанкционированная свалка в овраге среди гаражей — пожарные не могут справится с огнем четвёртые сутки, а местные жители задыхаются от дыма.

— Со слов ребятишек, которые там гуляют — кто-то разжёг костер. Пожарные сказали, что четвертый день не могут потушить. Вчера у нас был очень сильный пожар — работало шесть пожарных расчётов. И тушили сильное пламя, его поддувало и разгоралось ещё больше. Вокруг гаражей решили уплотнить фундамент, или сделать дорогу из насыпного строительного мусора, всё это загорелось. Несколько метров в глубину и в длину горит, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Наталья.

Автор: читательница НГС

Читательница добавила, что сейчас в районе из-за сильного дыма невозможно даже спать.

— Находится пожарный расчёт там круглосуточно все четверо суток. Всё, что возможно — делается и районом и городом. Технику приезжает туда по утрам. Там сложный рельеф, склон, — рассказали корреспонденту НГС в пожарной части № 4.

Вчера на видео попал другой пожар — в Тогучине дерево упало на электропровода, вспыхнуло и начало метать молнии.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    ХиХи
    17 окт 2019 в 07:49

    Раз не помогает вода, то нужно тушить пеной.А если не помогает пена, то применять направленные взрывы.