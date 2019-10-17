Видео: в Новосибирске жители частного сектора четыре дня задыхаются от сильного пожара на свалке

В Новосибирске в Дзержинском районе на улице Воронежской и Москворецской горит несанкционированная свалка в овраге среди гаражей — пожарные не могут справится с огнем четвёртые сутки, а местные жители задыхаются от дыма.

— Со слов ребятишек, которые там гуляют — кто-то разжёг костер. Пожарные сказали, что четвертый день не могут потушить. Вчера у нас был очень сильный пожар — работало шесть пожарных расчётов. И тушили сильное пламя, его поддувало и разгоралось ещё больше. Вокруг гаражей решили уплотнить фундамент, или сделать дорогу из насыпного строительного мусора, всё это загорелось. Несколько метров в глубину и в длину горит, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Наталья.