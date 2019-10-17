Новосибирские вузы вошли в мировые рейтинги по компьютерным и инженерным наукам

Два новосибирских университета вошли в рейтинги по компьютерным и инженерным наукам, опубликованные на сайте международного образовательного журнала Times Higher Education накануне, 16 октября.

Аналитики оценивали вузы по 13 показателям, в том числе по образовательной, научной и международной деятельности, цитируемости научных публикаций сотрудников университета и объему финансирования исследовательской деятельности, а также доходу от производственной деятельности.

В предметном рейтинге «Компьютерные науки (информатика)», в который вошло 749 учебных заведений со всего мира, Новосибирский государственный технический университет расположился в группе вузов, которые заняли места с 501-го по 600-е. НГУ оказался в группе 600+. Первое место в этом списке занял Оксфордский университет.

