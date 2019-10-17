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Страна и мир

Новосибирские вузы вошли в мировые рейтинги по компьютерным и инженерным наукам

Аналитики оценивают вузы по 13-ти показателям

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НГТУ обогнал НГУ в обоих рейтингах

НГТУ обогнал НГУ в обоих рейтингах

Два новосибирских университета вошли в рейтинги по компьютерным и инженерным наукам, опубликованные на сайте международного образовательного журнала Times Higher Education накануне, 16 октября. 

Аналитики оценивали вузы по 13 показателям, в том числе по образовательной, научной и международной деятельности, цитируемости научных публикаций сотрудников университета и объему финансирования исследовательской деятельности, а также доходу от производственной деятельности.

В предметном рейтинге «Компьютерные науки (информатика)», в который вошло 749 учебных заведений со всего мира, Новосибирский государственный технический университет расположился в группе вузов, которые заняли места с 501-го по 600-е. НГУ оказался в группе 600+. Первое место в этом списке занял Оксфордский университет.

В рейтинге «Инженерные науки и технологии», куда вошло 1008 университетов, НГТУ расположился в группе 600+, а НГС — в группе вузов 801+. В этом списке первое место занимает Калифорнийских технологический университет.

В середине сентября НГУ и НГТУ вошли в британский рейтинг лучших университетов мира.

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