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Новосибирская спортсменка выиграла Кубок России по пауэрлифтингу

Она выступала в весовой категории 47 килограммов

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Две новосибирские спортсменки заняли призовые места на пьедестале

Две новосибирские спортсменки заняли призовые места на пьедестале

В городе Муровленко стартовал Кубок России по пауэрлифтингу. Две спортсменки из Новосибирска заняли призовые места в категории 47 килограммов.

— Такого результата не ожидала. Ожидала, что будет чуть побольше. Но у меня было чуть меньше времени на подготовку, потому что это было спонтанное решение поехать конкретно на эти соревнования, — рассказала корреспонденту НГС Евгения Чистик, которая заняла первое место.

В троеборье спортсменка набрала сумму — 410 килограммов. Второе место в соревнованиях заняла жительница Новосибирска Ольга Ермакова с результатом 332,5 килограмма.

В июне новосибирский пауэрлифтер Сергей Федосиенко в седьмой раз выиграл золото чемпионата.

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