Новосибирская спортсменка выиграла Кубок России по пауэрлифтингу

В городе Муровленко стартовал Кубок России по пауэрлифтингу. Две спортсменки из Новосибирска заняли призовые места в категории
— Такого результата не ожидала. Ожидала, что будет чуть побольше. Но у меня было чуть меньше времени на подготовку, потому что это было спонтанное решение поехать конкретно на эти соревнования, — рассказала корреспонденту НГС Евгения Чистик, которая заняла первое место.
В троеборье спортсменка набрала сумму —
В июне новосибирский пауэрлифтер Сергей Федосиенко в седьмой раз выиграл золото чемпионата.