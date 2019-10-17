Вырвали победу: ХК «Сибирь» обыграл московский «Спартак»

В ночь на четверг, 17 октября, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла московский «Спартак» со счётом 1:2.
Во время первого периода командам не удалось открыть счёт. Первую шайбу новосибирцы пропустили на
В начале третьего периода на
Следующий матч состоится в пятницу, 18 октября. ХК «Сибирь» сыграет с командой из Сочи.
В прошлой игре новосибирские хоккеисты уступили команде «Нефтехимик» из Нижнекамска. Исход матча решился в овертайме.