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Вырвали победу: ХК «Сибирь» обыграл московский «Спартак»

Игра закончилась со счётом 1:2

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Победную шайбу забил нападающий Александр Шаров

Победную шайбу забил нападающий Александр Шаров

В ночь на четверг, 17 октября, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла московский «Спартак» со счётом 1:2.

Во время первого периода командам не удалось открыть счёт. Первую шайбу новосибирцы пропустили на 23-й минуте матча. Её забил нападающий «Спартака» Артём Фёдоров. 

В начале третьего периода на 42-й минуте новосибирцы сравняли счёт. Гол в ворота соперников забил нападающий Евгений Чесалин. Ещё через 10 минут нападающий Александр Шаров забил вторую шайбу.

Следующий матч состоится в пятницу, 18 октября. ХК «Сибирь» сыграет с командой из Сочи.

В прошлой игре новосибирские хоккеисты уступили команде «Нефтехимик» из Нижнекамска. Исход матча решился в овертайме. 

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Хоккей
    17 окт 2019 в 02:15

    Хорошая,волевая победа.Начали как-то сковано,Спартак преимущество имел,но в обороне действовали неплохо.А после пропущенной шайбы в конце второго - третьем периоде сумели переломить,прессинг стал получаться,заставили красно-белых ошибаться.Функциональная яма,которая была заметна в последних двух матчах,похоже в прошлом.Все-таки стиль игры,которого придерживается команда,довольно энергозатратный и требует хорошей функциональной подготовки.

    Хоккей
    17 окт 2019 в 02:13

    Жрака, съел? Мы опять отскочили! И теперь шансы на Кубок Гагарина возросли еще больше! Ох, что-то шторит меня

    Фото пользователя
    17 окт 2019 в 02:02

    И ЧЁЁЁЁЁЁЁЁ??! НЕ ОБОЛЬЩАЙТЕСЬ!!!