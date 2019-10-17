Венгрия выделит миллиард на строительство медцентра в Новосибирске

Начать строительство медицинского центра собирались ещё в 2016 году

Венгрия вложит около миллиарда рублей в строительство Медицинского центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), который планируется построить в Новосибирске. Об этом заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина на российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

«Строительство медицинского центра в Новосибирске <…> планируемый объем венгерских инвестиций составляет порядка 1 миллиарда рублей. В настоящее время получено разрешение на строительство центра, и запуск деятельности будет произведен в течение 2 лет», — цитирует её слова РИА Новости.