Венгрия выделит миллиард на строительство медцентра в Новосибирске

Венгрия вложит около миллиарда рублей в строительство Медицинского центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), который планируется построить в Новосибирске. Об этом заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина на российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
«Строительство медицинского центра в Новосибирске <…> планируемый объем венгерских инвестиций составляет порядка 1 миллиарда рублей. В настоящее время получено разрешение на строительство центра, и запуск деятельности будет произведен в течение 2 лет», — цитирует её слова РИА Новости.
О том, что в Новосибирске планируется построить медицинский центр позитронно-эмиссионной томографии, стало известно в 2016 году. Изначально его должны были построить возле территории клиники Мешалкина, однако затем Центральный районный суд запретил строительство центра в этом месте.
В ноябре 2016 года стало известно, что место строительства перенесли в Калининский район — к медсанчасти