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Экономика

Венгрия выделит миллиард на строительство медцентра в Новосибирске

Его планируют запустить в течение двух лет

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Начать строительство медицинского центра собирались ещё в 2016 году

Начать строительство медицинского центра собирались ещё в 2016 году

Венгрия вложит около миллиарда рублей в строительство Медицинского центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), который планируется построить в Новосибирске. Об этом заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина на российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

«Строительство медицинского центра в Новосибирске <…> планируемый объем венгерских инвестиций составляет порядка 1 миллиарда рублей. В настоящее время получено разрешение на строительство центра, и запуск деятельности будет произведен в течение 2 лет», — цитирует её слова РИА Новости.

О том, что в Новосибирске планируется построить медицинский центр позитронно-эмиссионной томографии, стало известно в 2016 году. Изначально его должны были построить возле территории клиники Мешалкина, однако затем Центральный районный суд запретил строительство центра в этом месте. 

В ноябре 2016 года стало известно, что место строительства перенесли в Калининский район — к медсанчасти № 25. Этому решению также поспособствовали жители Академгородка, которые выступили против вырубки деревьев для возведения медцентра.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Думающая
    17 окт 2019 в 00:19

    Очень странное вложение средств.
    Не окупится, поскольку нет платежеспособных пациентов.

    Фото пользователя
    17 окт 2019 в 00:21

    В венгрии средняя зарплата 500 евро в мес всего.
    у нас любой врач в разы больше получает%)

    Антикоррупционер
    17 окт 2019 в 00:15

    Откуда у Венгрии целый миллиард??