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Происшествия

Потерял сознание, упал сахар: баскетбольный врач спас жизнь пассажиру самолета Владивосток — Новосибирск

Мужчине стало плохо. Экипаж по громкой связи спросил у пассажиров, есть ли на борту врач

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Сергей Дацун спас жизнь пассажиру рейса Владивосток — Новосибирск

Сергей Дацун спас жизнь пассажиру рейса Владивосток — Новосибирск

Врач баскетбольного клуба «Урал» Сергей Дацун спас жизнь пассажиру рейса Владивосток — Новосибирск. Этим самолетом команда возвращалась домой после матча с командой «Спартак-Приморье».

На третьем часу полета командир экипажа объявил по громкой связи, что необходима помощь медика. Как выяснилось, гражданину Узбекистана стало плохо.

— Была явная угроза жизни. При активной помощи бригады стюардов провели реанимацию, — рассказал E1.RU Сергей Дацун. — У пассажира было падение уровня сахара в крови, нитевидный пульс, очень низкое и падающее давление (80 на 60), потеря сознания. В итоге минут пятьдесят мы проводили все необходимые действия.

В итоге, чтобы спасти пассажира, командир принял решение посадить самолёт в Братске. Там на борт поднялась бригада скорой помощи, провела обследование пассажира и дала добро на продолжение полета. В Новосибирске мужчина смог самостоятельно покинуть самолёт.

Фото: БК «Урал»

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    КОММЕНТАРИИ (13)

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    16 окт 2019 в 22:34

    И почему этот пассажир не сообщил о проблемах со здоровьем? Потерянное время, деньги, упущенную выгоду и недополученную прибыль он будет компенсировать остальным пассажирам?

    Геша
    16 окт 2019 в 22:41

    👑Король НГСа👑 (с богаткова) а еслиб Вам оказали такую помощь ? Наверно коммент бы был другой

    Грек
    16 окт 2019 в 22:52

    Спортивный врач это тоже самое, можно говорить, что и врач медицины катастроф - на экстремальные ситуации натасканный, как овчарка на преступника. Даже не пойму - зачем было ещё и врача скорой помощи вызывать?