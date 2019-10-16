Потерял сознание, упал сахар: баскетбольный врач спас жизнь пассажиру самолета Владивосток — Новосибирск

Врач баскетбольного клуба «Урал» Сергей Дацун спас жизнь пассажиру рейса Владивосток — Новосибирск. Этим самолетом команда возвращалась домой после матча с командой «Спартак-Приморье».



На третьем часу полета командир экипажа объявил по громкой связи, что необходима помощь медика. Как выяснилось, гражданину Узбекистана стало плохо.



— Была явная угроза жизни. При активной помощи бригады стюардов провели реанимацию, — рассказал E1.RU Сергей Дацун. — У пассажира было падение уровня сахара в крови, нитевидный пульс, очень низкое и падающее давление (80 на 60), потеря сознания. В итоге минут пятьдесят мы проводили все необходимые действия.

