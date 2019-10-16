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Политика

В мэрии рассказали, за чей счёт был роскошный банкет на инаугурации Локтя

Из бюджета на него не потратили ни рубля

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Роскошный банкет в филармонии организовали на внебюджетные средства

Роскошный банкет в филармонии организовали на внебюджетные средства

В мэрии ответили на вопрос НГС по поводу банкета на инаугурации мэра Анатолия Локтя. Деньги выделили бизнесмены.

— Зал предоставили бесплатно, были затраты на билеты, а банкет оплачен из частных средств. Это частная информация, мы не имеем права разглашать людей, которые решили оказать помощь. Это бизнесмены — бизнесмены, которые никаким образом к мэрии не относятся, — рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

Изначально корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии сообщили, что не располагают информацией о стоимости банкета, так как власти не занимались его организацией. На уточняющий запрос они ответили, что не знают, кто был организатором банкета.

В начале октября чиновники отчитались, что на торжественное мероприятие они потратили всего 50 тысяч рублей — эти деньги пошли на печать пригласительных. В тот раз депутаты остались недовольны, что мэрия не предоставила полный отчёт о расходах и источниках финансирования.

Инаугурация прошла 24 сентября. Тогда избранный на второй срок мэр Анатолий Локоть принёс присягу — он пообещал честно и добросовестно исполнять свои обязанности и прислушиваться к мнению жителей Новосибирска. На праздничном мероприятии присутствовали известные люди города — несколько генералов, магнат и представители разных религиозных конфессий. НГС составил подборку гостей, которые пришли поздравить мэра с победой на выборах и пожелать ему удачи на будущие 5 лет.

После выборов мэра Новосибирска НГС опубликовал большое исследование: изучил первую предвыборную программу ещё кандидата в мэры Анатолия Локтя, которую публиковали в 2014 году, и посмотрел, какие из его обещаний удалось воплотить в жизнь. Почему не удалось выполнить некоторые предвыборные обещания? Чиновники назвали 9 причин.

Как вы относитесь к финансированию банкета из частных средств?

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      КОММЕНТАРИИ (44)

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      16 окт 2019 в 20:50

      Ну кто за девушку платит, тот ее и танцует. Так и в случае нашего мэра. Народного.

      гость
      16 окт 2019 в 20:49

      "Это бизнесмены, бизнесмены, которые никаким образом к мэрии не относятся!". Звучит как истерика))

      Фото пользователя
      16 окт 2019 в 20:48

      Я так понимаю бизнесмены те же что и предвыборную кампанию Локтя оплатили?