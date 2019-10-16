В мэрии рассказали, за чей счёт был роскошный банкет на инаугурации Локтя

Изначально корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии сообщили, что не располагают информацией о стоимости банкета, так как власти не занимались его организацией. На уточняющий запрос они ответили, что не знают, кто был организатором банкета.

— Зал предоставили бесплатно, были затраты на билеты, а банкет оплачен из частных средств. Это частная информация, мы не имеем права разглашать людей, которые решили оказать помощь. Это бизнесмены — бизнесмены, которые никаким образом к мэрии не относятся, — рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

В начале октября чиновники отчитались, что на торжественное мероприятие они потратили всего 50 тысяч рублей — эти деньги пошли на печать пригласительных. В тот раз депутаты остались недовольны, что мэрия не предоставила полный отчёт о расходах и источниках финансирования.

Инаугурация прошла 24 сентября. Тогда избранный на второй срок мэр Анатолий Локоть принёс присягу — он пообещал честно и добросовестно исполнять свои обязанности и прислушиваться к мнению жителей Новосибирска. На праздничном мероприятии присутствовали известные люди города — несколько генералов, магнат и представители разных религиозных конфессий. НГС составил подборку гостей, которые пришли поздравить мэра с победой на выборах и пожелать ему удачи на будущие 5 лет.



После выборов мэра Новосибирска НГС опубликовал большое исследование: изучил первую предвыборную программу ещё кандидата в мэры Анатолия Локтя, которую публиковали в 2014 году, и посмотрел, какие из его обещаний удалось воплотить в жизнь. Почему не удалось выполнить некоторые предвыборные обещания? Чиновники назвали 9 причин.