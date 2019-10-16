Стало известно, в каком году Красный проспект протянут до Родников

Уже через четыре года дорогу должны построить и по ней смогут ездить новосибирцы

Власти Новосибирска рассказали, когда в городе построят продолжение Красного проспекта, — новая дорога соединит Родники и улицу Аэропорт уже к 2022 году.



Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Алексей, прислав копию ответа из департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

— В соответствии с перечнем мероприятий, планируемых к реализации в рамках программы развития транспортной инфраструктуры города на 2018–2030 годы, предусмотрено строительство автомобильной дороги общего пользования (продолжение Красного проспекта в северном направлении через территорию выносимого аэропорта до улицы Краузе) со сроком исполнения в 2021–2022 годах, — говорится в ответе за подписью и.о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Владимира Кондаурова.