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Дороги и транспорт

Стало известно, в каком году Красный проспект протянут до Родников

Первый участок открыли ещё в октябре 2018-го

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Уже через четыре года дорогу должны построить и по ней смогут ездить новосибирцы

Уже через четыре года дорогу должны построить и по ней смогут ездить новосибирцы

Власти Новосибирска рассказали, когда в городе построят продолжение Красного проспекта, — новая дорога соединит Родники и улицу Аэропорт уже к 2022 году.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Алексей, прислав копию ответа из департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

— В соответствии с перечнем мероприятий, планируемых к реализации в рамках программы развития транспортной инфраструктуры города на 2018–2030 годы, предусмотрено строительство автомобильной дороги общего пользования (продолжение Красного проспекта в северном направлении через территорию выносимого аэропорта до улицы Краузе) со сроком исполнения в 2021–2022 годах, — говорится в ответе за подписью и.о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Владимира Кондаурова.

Начальник департамента Роман Дронов подтвердил корреспонденту НГС, что Красный намерены продлить до 2022 года.

Дорога должна соединить улицу Аэропорт и улицу Краузе. В декабре 2018 года её официально решили назвать Красным проспектом

Дорога должна соединить улицу Аэропорт и улицу Краузе. В декабре 2018 года её официально решили назвать Красным проспектом

— Продление до Краузе, у нас есть в программе ПКРТИ (программа комплексного развития транспортной инфраструктуры. — Прим. ред.) мероприятия, заложенные по срокам, но фактическое исполнение по срокам пока под вопросом, — уточнил Роман Дронов.

В марте стало известно, что мэрия намерена забрать 100 гектаров земли в Калининском и Заельцовском районах города — через эти участки пройдёт дорога, которая соединит улицы Аэропорт и Краузе. Дорога станет продолжением Красного проспекта.

Первый участок продолжения Красного проспекта открыли для движения в октябре 2018 года — на нём установили светофоры и сделали пешеходные переходы. Новый участок стал продолжением главной улицы города — Красного проспекта, который планировали продолжить от улицы Аэропорт до улицы Краузе.

В декабре 2018 года дороге официально присвоили название Красного проспекта. Анна Терешкова, на тот момент начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, заметила, что открытие Красного проспекта в Калининском районе говорит о росте города. 

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    КОММЕНТАРИИ (24)

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    16 окт 2019 в 20:09

    Мочищенское шоссе от Еревенской до Жуковского и так одна сплошная пробка. Давайте туда еще "Красный проспект" запустим...

    Цитирую Лаврова С.В.

    Фото пользователя
    16 окт 2019 в 20:03

    Бред. Зачем тратить на это деньги? Есть масса других, куда более нужных городу проектов по стройке и ремонту дорог.

    Сидореныч Баблострижич
    16 окт 2019 в 20:05

    Дрянной Ипотеченск это к сожалению не спасёт!