Стало известно, в каком году Красный проспект протянут до Родников

Власти Новосибирска рассказали, когда в городе построят продолжение Красного проспекта, — новая дорога соединит Родники и улицу Аэропорт уже к 2022 году.
Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Алексей, прислав копию ответа из департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
— В соответствии с перечнем мероприятий, планируемых к реализации в рамках программы развития транспортной инфраструктуры города на 2018–2030 годы, предусмотрено строительство автомобильной дороги общего пользования (продолжение Красного проспекта в северном направлении через территорию выносимого аэропорта до улицы Краузе) со сроком исполнения в 2021–2022 годах, — говорится в ответе за подписью и.о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Владимира Кондаурова.
Начальник департамента Роман Дронов подтвердил корреспонденту НГС, что Красный намерены продлить до 2022 года.
— Продление до Краузе, у нас есть в программе ПКРТИ (программа комплексного развития транспортной инфраструктуры. — Прим. ред.) мероприятия, заложенные по срокам, но фактическое исполнение по срокам пока под вопросом, — уточнил Роман Дронов.
В марте стало известно, что мэрия намерена забрать 100 гектаров земли в Калининском и Заельцовском районах города — через эти участки пройдёт дорога, которая соединит улицы Аэропорт и Краузе. Дорога станет продолжением Красного проспекта.
Первый участок продолжения Красного проспекта открыли для движения в октябре 2018 года — на нём установили светофоры и сделали пешеходные переходы. Новый участок стал продолжением главной улицы города — Красного проспекта, который планировали продолжить от улицы Аэропорт до улицы Краузе.
В декабре 2018 года дороге официально присвоили название Красного проспекта. Анна Терешкова, на тот момент начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, заметила, что открытие Красного проспекта в Калининском районе говорит о росте города.