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Медведев предложил ужесточить наказания для водителей

В 2019 году в 17 регионах России увеличилось число смертельных аварий

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Дмитрий Медведев прилетел сегодня в Екатеринбург на выставку «Дорога»

Дмитрий Медведев прилетел сегодня в Екатеринбург на выставку «Дорога»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на международной выставке «Дорога», предложил ужесточить систему наказаний для водителей — нарушителей ПДД. Выставка проходит сегодня в Екатеринбурге. Выступая с приветственным словом, глава Правительства отметил, что число аварий в этом году в целом по стране хоть и снизилось, однако остались регионы, где статистика по-прежнему плохая.

— По итогам 2019 года снизилось число аварий на 3%, погибших — на 10%, к сожалению, в 35 регионах улучшить показатели не удалось, а в 17 регионах, наоборот, статистика ухудшилась. Надо ужесточать ответственность водителей, улучшать систему оказания помощи пострадавшим, — заявил премьер.

На заявление Медведева отреагировал глава МВД Владимир Колокольцев. Он пообещал значительно снизить смертность на дорогах уже в ближайшие годы:

— К 2024 году мы должны снизить смертность на дорогах в три раза минимум. Сейчас разработано несколько инициатив, направленных на усиление ответственности водителей за допущенные нарушения, укрепляется материально-техническая база ГИБДД. Каждый регион взял на себя обязательства по разработке мероприятий по профилактике ДТП, но реализация идет не везде. Нужно активнее работать с населением через СМИ, призывать к осторожности за рулем.

Вместе с главой МВД премьер изучает дорожные технологии разных регионов и стран

Вместе с главой МВД премьер изучает дорожные технологии разных регионов и стран

На международной выставке присутствуют 300 с лишним участников — это делегации из разных регионов России и стран, они обсуждают инновации в строительстве и содержании трасс, технологии, которые позволяют сокращать число аварий на дорогах. Главная тема — нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Регионам предстоит поделить федеральные средства, которые выделяются на него. Наши коллеги с портала E1.RU ведут прямую трансляцию с выставки, следите вместе с ними.

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ТЕГИ

ДТПнарушения ПДДДмитрий Медведев

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    Ржу
    16 окт 2019 в 19:34

    А нафига делать отличные дороги? Пусть будут по одной полосе в каждую сторону и разбитые.
    А вот водителей нужно начинать наказывать сразу после получения прав и покупки машины.Сел за руль,сразу 5 тысяч штрафа, что бы сразу знал, что он виноват.

    Мимо проходил
    16 окт 2019 в 19:32

    Кто его разбудил? Кто посмел потревожить его покой? Зачем?

    Фото пользователя
    16 окт 2019 в 19:30

    Сам водитель со стажем 50 лет безаварийного вождения и я поддерживаю ужесточение наказания.