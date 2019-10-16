Медведев предложил ужесточить наказания для водителей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на международной выставке «Дорога», предложил ужесточить систему наказаний для водителей — нарушителей ПДД. Выставка проходит сегодня в Екатеринбурге. Выступая с приветственным словом, глава Правительства отметил, что число аварий в этом году в целом по стране хоть и снизилось, однако остались регионы, где статистика по-прежнему плохая.
— По итогам 2019 года снизилось число аварий на 3%, погибших — на 10%, к сожалению, в 35 регионах улучшить показатели не удалось, а в 17 регионах, наоборот, статистика ухудшилась. Надо ужесточать ответственность водителей, улучшать систему оказания помощи пострадавшим, — заявил премьер.
На заявление Медведева отреагировал глава МВД Владимир Колокольцев. Он пообещал значительно снизить смертность на дорогах уже в ближайшие годы:
— К 2024 году мы должны снизить смертность на дорогах в три раза минимум. Сейчас разработано несколько инициатив, направленных на усиление ответственности водителей за допущенные нарушения, укрепляется материально-техническая база ГИБДД. Каждый регион взял на себя обязательства по разработке мероприятий по профилактике ДТП, но реализация идет не везде. Нужно активнее работать с населением через СМИ, призывать к осторожности за рулем.
На международной выставке присутствуют 300 с лишним участников — это делегации из разных регионов России и стран, они обсуждают инновации в строительстве и содержании трасс, технологии, которые позволяют сокращать число аварий на дорогах. Главная тема — нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Регионам предстоит поделить федеральные средства, которые выделяются на него. Наши коллеги с портала E1.RU ведут прямую трансляцию с выставки, следите вместе с ними.