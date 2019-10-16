Медведев предложил ужесточить наказания для водителей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на международной выставке «Дорога», предложил ужесточить систему наказаний для водителей — нарушителей ПДД. Выставка проходит сегодня в Екатеринбурге. Выступая с приветственным словом, глава Правительства отметил, что число аварий в этом году в целом по стране хоть и снизилось, однако остались регионы, где статистика по-прежнему плохая.

— По итогам 2019 года снизилось число аварий на 3%, погибших — на 10%, к сожалению, в 35 регионах улучшить показатели не удалось, а в 17 регионах, наоборот, статистика ухудшилась. Надо ужесточать ответственность водителей, улучшать систему оказания помощи пострадавшим, — заявил премьер.