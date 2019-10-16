Теперь точно: на берегу Оби появятся гостиница и аквапарк (рассказываем, кто их построит)

Управляющая компания городского пляжа ТЗК «Северный» объявила конкурс на создание проекта обустройства территории вокруг Горского котлована — в будущем там хотят построить аквапарк, гостиницу, яхт-клуб и парковку на 5 тысяч машиномест.



В распоряжении редакции НГС оказалось открытое письмо пресс-службы ТЗК «Северный», в котором сообщается, что для участия в конкурсе предполагается привлечь студентов Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств.

ТЗК «Северный» является управляющей компанией «Спаса на воде "Наутилус"», которому в свою очередь принадлежит земля под городским пляжем. Ранее директором ТЗК был Вольдемар Басалаев — новосибирский бизнесмен, владевший одной из крупнейших компаний-торговцев нефтепродуктами в регионе. Кроме того, в 2000 году Басалаев попал в тюрьму, откуда вышел по амнистии через три года. Он якобы несколько раз ударил палашом руководителя одного из структурных подразделений своей корпорации. Сам Басалаев утверждал, что защищался от подчиненного.