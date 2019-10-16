Теперь точно: на берегу Оби появятся гостиница и аквапарк (рассказываем, кто их построит)

Управляющая компания городского пляжа ТЗК «Северный» объявила конкурс на создание проекта обустройства территории вокруг Горского котлована — в будущем там хотят построить аквапарк, гостиницу, яхт-клуб и парковку на 5 тысяч машиномест.
В распоряжении редакции НГС оказалось открытое письмо пресс-службы ТЗК «Северный», в котором сообщается, что для участия в конкурсе предполагается привлечь студентов Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств.
ТЗК «Северный» является управляющей компанией «Спаса на воде "Наутилус"», которому в свою очередь принадлежит земля под городским пляжем. Ранее директором ТЗК был Вольдемар Басалаев — новосибирский бизнесмен, владевший одной из крупнейших компаний-торговцев нефтепродуктами в регионе. Кроме того, в 2000 году Басалаев попал в тюрьму, откуда вышел по амнистии через три года. Он якобы несколько раз ударил палашом руководителя одного из структурных подразделений своей корпорации. Сам Басалаев утверждал, что защищался от подчиненного.
О застройке территории у Горского котлована стало известно в сентябре 2018 года. Тогда мэрия вынесла на публичные слушания проект, в котором предлагалось расположить рядом с городским пляжем в Ленинском районе Новосибирска ещё один аквапарк и многоэтажную гостиницу.
— Помня об обещании не превращать «Обскую долину» в очередные многоэтажные каменные джунгли, а развивать прежде всего в качестве зоны для рекреации и массового отдыха жителей и гостей Новосибирска, был разработан инвестиционный проект. Проект предполагал строительство аквапарка на 2 тысячи человек с гостиницей на 150 номеров, организацию парковок на 5 тысяч машиномест, кемпинга и яхт-клуба, а также развитие зеленых пространств с организацией мест для прогулок с велодорожками, с посадкой древесной и кустарниковой растительности. Стоимость всего проекта составляла 1,5 миллиарда рублей, — говорится в письме компании.
При этом, замечают авторы письма, скандалы вокруг Горского котлована из-за ведущейся вырубки зелёных насаждений — это попытка общественников пролоббировать интересы застройщиков, которые намерены разместить на участках рядом с котлованом многоэтажки.
— Учитывая месторасположение и создаваемую инфраструктуру, появились желающие завладеть территорией для многоэтажного жилищного строительства, которое окончательно уничтожит зеленую зону, пляж и лишит горожан привычного отдыха. И все текущие нападки мы связываем именно с этим, <...> придумывают факты о якобы незаконной вырубке, прикладывают фотографии участков, которые не имеют никакого отношения к публикациям, — считают в пресс-центре управляющей компании.
Напомним, что в мэрии корреспонденту НГС сообщали, что на участке у котлована вырубка не ведётся — чиновники съездили на место и не обнаружили ни одного снесённого дерева. Однако после повторного запроса признали, что там срубили кустарники.