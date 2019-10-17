Не ленись — растянись: 5 упражнений, которые помогут расслабиться перед сном

Неважно, как проходит ваш рабочий день — проводите ли вы его на ногах либо в кресле за рабочим столом, похвастать стабильным, крепким сном может далеко не каждый. Эксперт по фитнесу Алина Насырова рассказала, как расслабиться вечером, и показала пять легких упражнений, выполнять которые под силу каждому. Комплекс упражнений на расслабление поможет снять напряжение с поясницы, ног, шеи, а также улучшит настроение, снимет лишний стресс и подарит спокойствие перед сном.
Для выполнения программы понадобится удобная одежда, плед или коврик для йоги, подушка и стена.
Упражнение 1: медленное сгибание туловища к полу
Исходное положение: встать прямо, руки вдоль туловища. В медленном темпе начинаем сгибать спину, стремясь руками к полу. Достигнув кончиками пальцев пола, поднимаемся в медленном темпе в исходное положение.
Количество повторений: 3.
Упражнение 2: «лежа на спине — ноги на стене»
Исходное положение: лежа на спине (заранее поместить подушку под поясницу), таз максимально приближен к стене. Ноги расположить на стене, тянуться носочками вверх.
Оставаться в подобном положении в течение 2–3 минут.
Упражнение 3: скручивания спины лежа
Исходное положение: лежа на спине, руки вытянуты в стороны. Согните правое колено, медленно разверните таз и опустите колено влево на бок. Голову поверните в противоположную сторону. Повторите упражнение с левой ногой.
Оставаться в каждом положении по 30 секунд, 3 повторения на каждую сторону.
Упражнение 4: наклоны в стороны сидя
Исходное положение: сидя в позе лотоса, руки подняты вверх. Правой ладонью держим кисть левой руки и выполняем медленные наклоны влево. Меняем хват рук и выполняем наклоны в правую сторону.
Количество повторений: по 10 наклонов в каждую сторону, сделать 3 подхода.
Упражнение 5: наклон вперед, сидя на коленях
Исходное положение: сидя на коленях, опустить таз к пяткам. Наклоните корпус вперед, лягте животом на колени, опустите руки на пол и вытяните их перед собой. Расслабьтесь в принятом положении.
Количество повторений: задержаться в положении на 30–60 секунд.
А у вас есть секреты спокойного сна? Делитесь ими в комментариях!