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Не ленись — растянись: 5 упражнений, которые помогут расслабиться перед сном

Комплекс снимет напряжение и улучшит настроение

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Алина Насырова показала упражнения, которые под силу каждому

Алина Насырова показала упражнения, которые под силу каждому

Неважно, как проходит ваш рабочий день — проводите ли вы его на ногах либо в кресле за рабочим столом, похвастать стабильным, крепким сном может далеко не каждый. Эксперт по фитнесу Алина Насырова рассказала, как расслабиться вечером, и показала пять легких упражнений, выполнять которые под силу каждому. Комплекс упражнений на расслабление поможет снять напряжение с поясницы, ног, шеи, а также улучшит настроение, снимет лишний стресс и подарит спокойствие перед сном.

Для выполнения программы понадобится удобная одежда, плед или коврик для йоги, подушка и стена.

Упражнение 1: медленное сгибание туловища к полу

Идеально для снятия общего напряжения

Исходное положение: встать прямо, руки вдоль туловища. В медленном темпе начинаем сгибать спину, стремясь руками к полу. Достигнув кончиками пальцев пола, поднимаемся в медленном темпе в исходное положение. 

Количество повторений: 3.

Упражнение 2: «лежа на спине — ноги на стене»

Идеально для снятия напряжения с поясницы, а также предотвращения отеков ног

Идеально для снятия напряжения с поясницы, а также предотвращения отеков ног

Исходное положение: лежа на спине (заранее поместить подушку под поясницу), таз максимально приближен к стене. Ноги расположить на стене, тянуться носочками вверх.

Оставаться в подобном положении в течение 2–3 минут.

Упражнение 3: скручивания спины лежа

Идеально для расслабления грудного отдела позвоночника, поясницы, а также тазобедренного сустава<br>

Идеально для расслабления грудного отдела позвоночника, поясницы, а также тазобедренного сустава

Исходное положение: лежа на спине, руки вытянуты в стороны. Согните правое колено, медленно разверните таз и опустите колено влево на бок. Голову поверните в противоположную сторону. Повторите упражнение с левой ногой. 

Оставаться в каждом положении по 30 секунд, 3 повторения на каждую сторону.

Упражнение 4: наклоны в стороны сидя 

Идеально для растяжки мышц рук, боковых мышц, сгибающих туловище

Исходное положение: сидя в позе лотоса, руки подняты вверх. Правой ладонью держим кисть левой руки и выполняем медленные наклоны влево. Меняем хват рук и выполняем наклоны в правую сторону.

Количество повторений: по 10 наклонов в каждую сторону, сделать 3 подхода.

Упражнение 5: наклон вперед, сидя на коленях

Идеально для полного расслабления тела

Идеально для полного расслабления тела

Исходное положение: сидя на коленях, опустить таз к пяткам. Наклоните корпус вперед, лягте животом на колени, опустите руки на пол и вытяните их перед собой. Расслабьтесь в принятом положении.

Количество повторений: задержаться в положении на 30–60 секунд.

А у вас есть секреты спокойного сна? Делитесь ими в комментариях!

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    17 окт 2019 в 09:27

    Из статьи -«А у Вас есть секреты спокойного сна ?»Есть конечно -секс перед сном:))