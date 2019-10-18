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Еда

На месте бара Grelka на Советской открывается паназиатский ресторан с фантазиями. Чем там накормят?

В заведении от владельцев Morricone морепродукты будут готовить с мясом, а роллы подавать с гарниром

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Новый проект DNK Food обещает некий новый взгляд на паназиатскую кухню. Заведение с похожим подходом No Spicy Please открылось в Новосибирске в прошлом году&nbsp;

Новый проект DNK Food обещает некий новый взгляд на паназиатскую кухню. Заведение с похожим подходом No Spicy Please открылось в Новосибирске в прошлом году 

Ресторан паназиатской кухни с необычными сочетаниями продуктов открывается на Советской в Новосибирске. Это новый проект новосибирской группы компаний DNK FOOD, которой принадлежат такие заведения, как Morricone, «Курагадиван» и «Хамовники». Чем оно будет отличаться от других подобных заведений? И с чем связана мода на паназиатскую кухню в Новосибирске?

Что особенного в меню нового ресторана?

Новое заведение, как рассказала директор по маркетингу Юлия Макухина, откроется на цокольном этаже офисного здания на Советской, 18 (раньше там работал бар Grelka). В зале будет чуть больше 70 мест, название заведения в компании пока не говорят.

— Меню ориентировано на сытный обед или ужин, а традиционная «паназия» в нем переосмыслена в сторону трендов современной мировой кухни, — говорит Юлия Макухина.

В качестве примеров такого переосмысления представитель компании назвала то, что роллы будут подаваться с гарниром (традиционно это блюдо считается самостоятельной закуской. — Прим. авт.). В новом заведении также обещают блюда, в которых будут использоваться одновременно мясо и морепродукты. Для России (и мировой кухни в целом) такой подход не привычен. Однако есть регионы, где подобные сочетания являются традиционными (например, испанская Каталония).

Новый ресторан займёт помещение на цокольном этаже

Новый ресторан займёт помещение на цокольном этаже

Группа компаний DNK FOOD специализируется на заведениях в аэропортах. Первый ресторан у неё открылся в Толмачево, где сейчас работает уже пять заведений разного профиля («Хамовники» (2), «Жигулево» (2) и Italiano). Кроме того, бары и кафе компании открыты в аэропортах Перми, Челябинска, Калининграда и Москвы («Домодедово»). В Новосибирске у компании есть итальянский ресторан Morricone и кафе Morricone Pizza&Wine, чайхана «Курагадиван», бар «Хамовники», фастфуды Red Hot Pizza и O’Sushi.

Мода на паназиатскую кухню

Паназия — самое горячее направление у новосибирских рестораторов последнего года. Больше всего новых проектов здесь связано с вьетнамской кухней. По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает уже 18 заведений такого рода. В октябре прошлого года их было всего шесть. Компанию им составила точка тайской кухни «Том нЯм» на фуд-корте ТРЦ «Ройял Парка», кафе корейской кухни Chingu на Вокзальной магистрали, раменная «Ичибан» (открылась в декабре 2018 года) и Kannam Chicken в ТРЦ «Континент». Кроме того, корпорация «Росинтер» летом открыла на месте своего старейшего (в Новосибирске) японского кафе «Планета Суши» точку своей новой паназиатской концепции «Шикари». А уже этой осенью владельцы ресторана «Пекинская утка» переформатировали её в более демократичное кафе «Нихао».

Попытки переосмысления паназиатской кухни в Новосибирске тоже уже предпринимались. Именно в таком жанре работает, например, кафе No Spicy Please, где рецепты блюд восточной кухни разрабатывал (точнее дорабатывал) французский повар Франсуа Фурнье. По его собственным словам, подобные блюда ему знакомы с детства, поскольку в Лионе, где он жил во Франции, много азиатских закусочных.

Первой новосибирской компанией, которая решила отказаться от привычного азиатского антуража в подаче блюд японской, тайской и прочих подобных кухонь в Новосибирске, стала группа «Конквест», которая в 2014 году переделала свой японский ресторан «Суши Яма» в бар «Мятный карась». По мнению руководителя «Конквеста» Олега Ионко, «тема паназии» — неисчерпаема.

По мнению рестораторов, много интересных идей для сибирского рынка можно почерпнуть и в китайской кухне

По мнению рестораторов, много интересных идей для сибирского рынка можно почерпнуть и в китайской кухне

— Я сейчас нахожусь в Москве и вижу, что на любом фуд-корте можно встретить уже по несколько точек с вьетнамской, китайской, тайской и так далее едой. Людям это интересно, и успех конкретного заведения зависит только от того, насколько ему удастся сделать кухню вкусной, настоящей. Мы только начинаем знакомиться с этой кулинарной культурой. Кроме Вьетнама и Японии есть ведь ещё Сингапур, есть очень разный Китай. Здесь всегда есть возможность найти что-то новое, чего на рынке ещё не было, — считает ресторатор. 

Руководитель и совладелец компании «Foodie Люди» (сеть Kung Pho, закусочная Dimsum Bao, кафе «Мамин Сибиряк») Вячеслав Яковлев тоже считает, что паназиатские заведения будут пользоваться спросом ещё долго. Однако выражает сомнения в успешности проектов с какой-то новой, а уж тем более придуманной экзотической кухней.

— Публика у нас довольно консервативна, и любые нововведения идут довольно туго. Лично я сомневаюсь и в перспективности традиционных форматов — ресторанов и кафе. Мне кажется, что сегодня куда перспективней то, что называется fast casual (заведения, в которых скорость обслуживания и сервис сопоставимы с фастфудом, но сама еда находится на уровне демократичного ресторана. — Прим. авт.), доставка, торговля готовыми блюдами и так далее. 

Любите ли вы кухню Китая, Японии и стран Юго-Восточной Азии?

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    паназиатская кухня

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      КОММЕНТАРИИ (1)

      Лубрикант резиновый
      18 окт 2019 в 08:09

      Невкусная еда за огромные деньги. Лучше дома приготовить. Нет у нас честных ресторанов. Готовят просто погано.