На месте бара Grelka на Советской открывается паназиатский ресторан с фантазиями. Чем там накормят?

Новый проект DNK Food обещает некий новый взгляд на паназиатскую кухню. Заведение с похожим подходом No Spicy Please открылось в Новосибирске в прошлом году Фото: Стас Соколов

Ресторан паназиатской кухни с необычными сочетаниями продуктов открывается на Советской в Новосибирске. Это новый проект новосибирской группы компаний DNK FOOD, которой принадлежат такие заведения, как Morricone, «Курагадиван» и «Хамовники». Чем оно будет отличаться от других подобных заведений? И с чем связана мода на паназиатскую кухню в Новосибирске?

Что особенного в меню нового ресторана? Новое заведение, как рассказала директор по маркетингу Юлия Макухина, откроется на цокольном этаже офисного здания на Советской, 18 (раньше там работал бар Grelka). В зале будет чуть больше 70 мест, название заведения в компании пока не говорят.



— Меню ориентировано на сытный обед или ужин, а традиционная «паназия» в нем переосмыслена в сторону трендов современной мировой кухни, — говорит Юлия Макухина.

В качестве примеров такого переосмысления представитель компании назвала то, что роллы будут подаваться с гарниром (традиционно это блюдо считается самостоятельной закуской. — Прим. авт.). В новом заведении также обещают блюда, в которых будут использоваться одновременно мясо и морепродукты. Для России (и мировой кухни в целом) такой подход не привычен. Однако есть регионы, где подобные сочетания являются традиционными (например, испанская Каталония).

Новый ресторан займёт помещение на цокольном этаже Фото: Стас Соколов

Группа компаний DNK FOOD специализируется на заведениях в аэропортах. Первый ресторан у неё открылся в Толмачево, где сейчас работает уже пять заведений разного профиля («Хамовники» (2), «Жигулево» (2) и Italiano). Кроме того, бары и кафе компании открыты в аэропортах Перми, Челябинска, Калининграда и Москвы («Домодедово»). В Новосибирске у компании есть итальянский ресторан Morricone и кафе Morricone Pizza&Wine, чайхана «Курагадиван», бар «Хамовники», фастфуды Red Hot Pizza и O’Sushi.



Мода на паназиатскую кухню Паназия — самое горячее направление у новосибирских рестораторов последнего года. Больше всего новых проектов здесь связано с вьетнамской кухней. По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает уже 18 заведений такого рода. В октябре прошлого года их было всего шесть. Компанию им составила точка тайской кухни «Том нЯм» на фуд-корте ТРЦ «Ройял Парка», кафе корейской кухни Chingu на Вокзальной магистрали, раменная «Ичибан» (открылась в декабре 2018 года) и Kannam Chicken в ТРЦ «Континент». Кроме того, корпорация «Росинтер» летом открыла на месте своего старейшего (в Новосибирске) японского кафе «Планета Суши» точку своей новой паназиатской концепции «Шикари». А уже этой осенью владельцы ресторана «Пекинская утка» переформатировали её в более демократичное кафе «Нихао».

Попытки переосмысления паназиатской кухни в Новосибирске тоже уже предпринимались. Именно в таком жанре работает, например, кафе No Spicy Please, где рецепты блюд восточной кухни разрабатывал (точнее дорабатывал) французский повар Франсуа Фурнье. По его собственным словам, подобные блюда ему знакомы с детства, поскольку в Лионе, где он жил во Франции, много азиатских закусочных.



Первой новосибирской компанией, которая решила отказаться от привычного азиатского антуража в подаче блюд японской, тайской и прочих подобных кухонь в Новосибирске, стала группа «Конквест», которая в 2014 году переделала свой японский ресторан «Суши Яма» в бар «Мятный карась». По мнению руководителя «Конквеста» Олега Ионко, «тема паназии» — неисчерпаема.

По мнению рестораторов, много интересных идей для сибирского рынка можно почерпнуть и в китайской кухне Фото: Стас Соколов

— Я сейчас нахожусь в Москве и вижу, что на любом фуд-корте можно встретить уже по несколько точек с вьетнамской, китайской, тайской и так далее едой. Людям это интересно, и успех конкретного заведения зависит только от того, насколько ему удастся сделать кухню вкусной, настоящей. Мы только начинаем знакомиться с этой кулинарной культурой. Кроме Вьетнама и Японии есть ведь ещё Сингапур, есть очень разный Китай. Здесь всегда есть возможность найти что-то новое, чего на рынке ещё не было, — считает ресторатор.

Руководитель и совладелец компании «Foodie Люди» (сеть Kung Pho, закусочная Dimsum Bao, кафе «Мамин Сибиряк») Вячеслав Яковлев тоже считает, что паназиатские заведения будут пользоваться спросом ещё долго. Однако выражает сомнения в успешности проектов с какой-то новой, а уж тем более придуманной экзотической кухней.

— Публика у нас довольно консервативна, и любые нововведения идут довольно туго. Лично я сомневаюсь и в перспективности традиционных форматов — ресторанов и кафе. Мне кажется, что сегодня куда перспективней то, что называется fast casual (заведения, в которых скорость обслуживания и сервис сопоставимы с фастфудом, но сама еда находится на уровне демократичного ресторана. — Прим. авт.), доставка, торговля готовыми блюдами и так далее.