Под Новосибирском пристав притворился покупателем и арестовал за долги «Тойоту Камри»

— В ходе разыскных мероприятий судебный пристав установил, что мужчина не так давно приобрел дорогостоящий автомобиль «Тойота Камри» 2016 года выпуска, более того, данный автомобиль уже выставлен на продажу на Drom.ru, — сообщает 16 октября пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

С 2018 года приставы Новосибирского района пытались заставить отца выплатить 420 тысяч рублей на содержание его ребёнка. Но мужчина не выходил на контакт с приставами, в итоге его объявили в розыск.

Под Новосибирском приставы арестовали «Тойоту Камри», которую должник пытался продать через интернет. Для этого пристав притворился покупателем.

После того как пристав нашёл объявление, он позвонил должнику и представился покупателем. Они договорились встретиться на СТО для осмотра машины.

— Ничего не подозревающий неплательщик алиментов приехал в назначенное место на продаваемом авто, однако на этот раз сделке по купле-продаже было не суждено состояться. В результате автотранспортное средство должника было арестовано и изъято, — говорится в сообщении приставов.

Должник отвезли в отдел судебных приставов, на него составили протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Если должник не погасит всю сумму долга по алиментам, автомобиль передадут на реализацию.

В апреле НГС рассказывал о том, как сразу четыре должника лишились автомобилей — тогда приставы вместе с автоинспекторами устроили проверку документов на Мочищенском шоссе.