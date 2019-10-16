В ФК «Сибирь» назначили наблюдателя из-за многомиллионного долга

Футбольный клуб «Сибирь» вступил в процедуру банкротства: в компании ввели наблюдение Фото: Алексей Иванов

Арбитражный суд Новосибирской области ввёл процедуру наблюдения в ООО «Футбольный клуб "Сибирь"» из-за огромного долга перед стадионом «Спартак». Отметка о введении наблюдения появилась в эту среду, 16 октября, в картотеке арбитражных дел. За что и сколько задолжал футбольный клуб? Заявление с требованием признать футбольный клуб банкротом ещё в сентябре подала компания «Стадион "Спартак"», следует из документов Арбитражного суда Новосибирской области. ФК «Сибирь» задолжал ему 24,6 миллиона рублей. Также стадион «Спартак» указал, что временным управляющим должника хотел бы видеть Сергея Лебедева — члена ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих ЦФО».



Как рассказал НГС генеральный директор стадиона «Спартак» Александр Алтухов, футбольный клуб «Сибирь» задолжал им за аренду стадиона, раздевалок и офисных помещений. Долг копился на протяжении длительного времени. Также задолженность перед стадионом есть и у другого юридически связанного с «Сибирью» футбольного клуба — у «Сибири-2» (ей принадлежит больше 60% в уставном капитале ФК «Сибирь»).

— И тот, и другой клубы нам задолжали за аренду. Не платили арендную плату или платили не в полном объёме. Общий суммарный долг двух клубов — порядка 50 миллионов рублей, — пояснил Александр Алтухов.

Договор аренды с футбольным клубом «Сибирь», по его словам, расторгнут в июне, а с футбольным клубом «Сибирь-2» — ещё раньше. При этом заявление о банкротстве «Сибири-2» стадион не подавал.

— Нам бы попытаться с одним должником разобраться, — сказал Александр Алтухов.

Что говорит временный управляющий Связаться с руководством футбольного клуба «Сибирь» корреспонденту НГС не удалось. В свою очередь Сергей Лебедев подтвердил, что временным управляющим футбольного клуба «Сибирь» суд назначил именно его. При этом он пока не владеет точной информацией, есть ли у ФК «Сибирь» возможность погасить накопившийся долг — для этого нужно провесить инвентаризацию.

