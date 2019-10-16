«Пять таких светильников стоят как квартира-студия». Бизнесмен — о новой подсветке оперного театра

Новую подсветку для НОВАТа приурочили к 75-летию театра. Как здание будет светиться после замены светильников, пока трудно предположить Фото: Александр Ощепков, Александр Комаров

Новость про новую подсветку оперного театра обсуждают не только на сайте НГС, но и в соцсетях. Жители Новосибирска удивляются огромной сумме, которую выделяют на 1500 светильников, и подвергают сомнению необходимость таких трат. Публикуем колонку Александра Комарова, основателя компании Space Lumen, которая как раз специализируется на архитектурном освещении фасадов зданий, улиц и дорог. Он с профессиональной точки зрения критикует «колоссально большие цифры» и сравнивает их со стоимостью подобных проектов в Москве.



— На сайте госзакупок недавно появился тендер на поставку светодиодных светильников для архитектурного освещения фасада оперного театра: 412 миллионов рублей или, грубо говоря, 4,5 миллиона долларов. Круто! Такая цена не пугала бы, если бы объект находился в Дубае, например, но для столицы Сибири она может быть завышена в среднем в 30 раз, на 390 миллионов.

И грустно и смешно видеть такую наглость, ведь эти деньги бюджетные, то есть в конечном счете это мероприятие финансируем мы.

Цена светильников в спецификации тендера варьируется от 211 до 393 тысяч рублей за штуку. Приборы с похожими характеристиками оцениваются в 50–100 тысяч. Но самое главное, что мы не можем задать вопрос о целесообразности применения именно такого оборудования, потому что отсутствуют дизайн-проект и рабочая документация. Мы не знаем, где светильник должен быть установлен, что будет освещать и какой эффект планируют получить.

Вы только представьте: 393 тысячи за один светильник! Два таких светильника — небольшой автомобиль, пять — квартира-студия в городе. Конечно, это непростое устройство, но и далеко не самое сложное.

Давайте посмотрим на это в сравнении с топ-5 самых дорогих проектов архитектурного освещения города. И поскольку это поставка, то будем приводить ориентировочную стоимость закупки оборудования. Первое место у бизнес-центр «Кронос» — порядка 20 миллионов рублей. Медиа-фасад на недавно построенном колесе обозрения — 5–15 миллионов. Подсветка нового корпуса НГУ и башен Технопарка обошлись примерно в 7–12 миллионов. Бугринский мост — 5–8 миллионов. Я, может, что-то упустил, конечно, но колоссально высоких цифр вы нигде не увидите.



Может, надо расширить рамки и посмотреть Москву? Но и для столицы этот тендер является просто неприлично дорогим. За прошлый год Москва и Подмосковье освещали квартал жилых домов: разными лотами он стоил в среднем порядка 5–7 миллионов рублей за дом. Мост при стартовой стоимости оборудования обошёлся около 70 миллионов рублей, и это один из самых дорогих тендеров. Другие объекты тоже без шокирующих цифр. Мосты, конечно, в принципе нельзя сравнивать с обычными объектами из-за их протяженности и иногда климатических условий, но, например, поставка оборудования для освещения длиннейшего знаменитого моста через остров Русский не превысила 30 миллионов рублей.

Когда я впервые увидел новосибирский тендер, я подумал: что можно сделать за 412 миллионов рублей в городе?

Я имею в виду в области ночного освещения, а не строительства детских садов. Сейчас концепцию освещения города разрабатывает компания из Екатеринбурга за 1,5 миллиона рублей, а это колоссальная по объему проектная работа. В рамках этой концепции появятся проекты тех знаковых зданий, которые нужно подсветить в первую очередь, затем здания, находящиеся в важных со светопланировочной точки зрения местах, после — остальные. К примеру, в нашем городе зданий из первой «пачки» около 50. Если на каждое выделить средний бюджет около 5–10 миллионов рублей с монтажными работами, что равно бюджету вполне достойного проекта, то получатся как раз те самые 412 миллионов.



Сейчас я даже не затрагиваю другие важные моменты. Например, как впишется в принципе освещение фасада здания в текущий световой ансамбль, не «разорвет» ли его?

Вопросов возникает много, и это, конечно, серьёзный повод для обсуждения. Только с кем обсуждать? Объект федеральный, и никто местных жителей спрашивать не собирается. Но я считаю, что вкладывать подобную сумму неприлично как-то, деньги ведь народные.

Согласны с мнением?