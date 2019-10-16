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Криминал
Взрыв в «Векторе»

Следователи назвали причины пожара в центре вирусологии «Вектор» и возбудили дело

По версии следствия, ремонтные работы в здании проводились с нарушениями охраны труда

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В пожаре пострадал отделочник — он получил 45% ожогов тела

В пожаре пострадал отделочник — он получил 45% ожогов тела

Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара в центре вирусологии «Вектор», который произошёл в середине сентября из-за рабочего.

— По данным следствия, в период времени с 7 августа 2019 по 16 сентября 2019 на 5-м этаже корпуса научного центра вирусологии «Вектор» ООО «СМУ 8 Групп» на основании договора подряда, с нарушением правил техники безопасности, производило комплекс работ по капитальному ремонту помещений и инженерных систем указанного Лабораторного корпуса, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

16 сентября в 17 часов на 5-м этаже начался пожар. В результате пострадал отделочник «СМУ 8 Групп» — он получил ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью».

В «СМУ 8 Групп» корреспонденту НГС сообщили, что пока не готовы прокомментировать ситуацию.

— Мне сложно об этом говорить, я первый раз от вас об этом слышу, что на каком-то сайте появилось. У нас информации никакой нет, пока идёт расследование. Пояснения я вам никакие дать не могу, — сообщил корреспонденту НГС директор и учредитель «СМУ 8 Групп» Владимир Полянкин, добавив, что готов прокомментировать эту информацию после ознакомления с сообщением СК.

В день происшествия НГС вёл онлайн, в котором рассказывал о случившемся. Очевидцы сообщали о громком хлопке и вызвали спецслужбы.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    16 окт 2019 в 17:24

    Понятно. Но охрану труда нельзя нарушать, например, в моем ЧОПе нарушений нет.

    Фото пользователя
    16 окт 2019 в 17:44

    Всего лишь нарушение охраны труда, а мы думали зомби расшалились.

    Вовчик1955
    16 окт 2019 в 17:36

    Вобще ровно нам на этот вектор и на все вирусы. До здравствуют зомби. Ураааа