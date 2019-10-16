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В Новосибирске потерялся розовый кот Барсик — хозяин уверен, что его украли

Кота потеряли в воскресенье, после того, как он не вернулся с прогулки

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Хозяин уверен, что кота украли подростки из-за его окраски

Хозяин уверен, что кота украли подростки из-за его окраски

В Заельцовском районе Новосибирска пропал розовый кот по кличке Барсик — хозяин думает, что его украли подростки.

Как сообщил корреспонденту НГС хозяин кота Станислав, Барсика часто отпускали гулять одного.

— Он всегда сидел на углу между переулком и дорогой. Все, кто ходит, его тискали. Любимец всеобщий был, блин. И вот в воскресенье он пропал. Дочь плачет день и ночь. Я думаю его украли, скорее всего дети. Потому что у нас проулок, все дети ходят в школу. Он добрый был, к любому на руки пойдёт. Такого кота ещё поискать надо. Я думаю, что из-за раскраски для прикола утащили. Потому что он не первый год дома живёт, он свой дом любит и сам уйти не мог, — считает Станислав.

Краски, которыми раскрашен Барсик, абсолютно безвредны

По словам хозяина, кота покрасили красками, которые привезли из Японии — они абсолютно безвредны. 

— Ну разрешили дочери покрасить кончики волос, а она решила кота в этом шампуне искупать. Мы бы уже через месяц его подстригли и он был бы своего родного цвета, — говорит Станислав.

Недавно таксист спас котёнка на улице Широкой — он как раз ехал с очередного заказа, когда заметил у стены дома маленький комочек. После этого котенок несколько дней катался с водителем в машине — Гасым Наджафов постелил ему одеяло и поил его молоком. Через два дня кошечку отдали девушке, которая узнала о находке в интернете.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Точняк - розовый
    16 окт 2019 в 16:55

    на богаткова его не видели.

    Фото пользователя
    16 окт 2019 в 16:52

    В моем ЧОПе есть частный детектив, животным тоже ищем.