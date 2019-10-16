Lexus показал новый кроссовер RX с эффектом «бегущей строки» и повысил цены

Lexus представил обновленную версию своей самой популярной модели на отечественном рынке. Кроссовер RX получил изменения во внешности и технологической начинке. Дизайн оптики стал более острым, бамперы поменяли формы, а указатели поворотов работают с эффектом «бегущей строки».



Цены на модель при этом выросли. Как уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра Lexus «Восток Моторс», базовая стоимость машины составляет 3 389 000 рублей, максимальные версии достигают 5 574 000 рублей.