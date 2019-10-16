Lexus показал новый кроссовер RX с эффектом «бегущей строки» и повысил цены

Lexus представил обновленную версию своей самой популярной модели на отечественном рынке. Кроссовер RX получил изменения во внешности и технологической начинке. Дизайн оптики стал более острым, бамперы поменяли формы, а указатели поворотов работают с эффектом «бегущей строки».
Цены на модель при этом выросли. Как уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра Lexus «Восток Моторс», базовая стоимость машины составляет
Модель получила новую мультимедийную систему, которая теперь имеет сенсорный экран, — раньше управлять мультимедиа можно было только при помощи неудобного тачпада на центральном тоннеле.
Конкурирует Lexus RX с кроссоверами Mercedes GLE, BMW X5, Volkswagen Touareg. В этих моделях поддерживается стандартный способ управления мультимедийной системой при помощи сенсорного экрана. В Mercedes GLE управление дублируется тачпадом на центральном тоннеле, в Volkswagen Touareg поддерживается только сенсорное управление через дисплей.
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