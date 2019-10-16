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Lexus показал новый кроссовер RX с эффектом «бегущей строки» и повысил цены

Объясняем, чем хороша новинка. И какие недостатки у нее есть

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Кроссовер получил новую оптику&nbsp;

Кроссовер получил новую оптику 

Lexus представил обновленную версию своей самой популярной модели на отечественном рынке. Кроссовер RX получил изменения во внешности и технологической начинке. Дизайн оптики стал более острым, бамперы поменяли формы, а указатели поворотов работают с эффектом «бегущей строки». 

Цены на модель при этом выросли. Как уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра Lexus «Восток Моторс», базовая стоимость машины составляет 3 389 000 рублей, максимальные версии достигают 5 574 000 рублей.

Lexus наконец поставил обычный сенсорный экран мультимедиа

Lexus наконец поставил обычный сенсорный экран мультимедиа

Модель получила новую мультимедийную систему, которая теперь имеет сенсорный экран, — раньше управлять мультимедиа можно было только при помощи неудобного тачпада на центральном тоннеле.

Конкурирует Lexus RX с кроссоверами Mercedes GLE, BMW X5, Volkswagen Touareg. В этих моделях поддерживается стандартный способ управления мультимедийной системой при помощи сенсорного экрана. В Mercedes GLE управление дублируется тачпадом на центральном тоннеле, в Volkswagen Touareg поддерживается только сенсорное управление через дисплей

Ранее мы рассказывали, что компания Toyota представила кроссовер RAV4 нового поколения и объявила на него цены. 

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Автою
    16 окт 2019 в 19:52

    Это ржавое, облезлое ведро не стоит даже половины своих денег.

    Фото пользователя
    16 окт 2019 в 19:48

    Никакой Лексус не идет в сравнение с моим авто - Бугатти Тайп Атлантик 1936 г.в.

    Типичный новосибирец
    16 окт 2019 в 19:56

    Лексус это ржавое корыто. Не стоит даже 1 миллиона. Развод.