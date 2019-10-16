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Отопительный сезон 2019-2020

Коммунальщики завалили тротуар на Фрунзе плиткой, забором и старыми поребриками

Они пообещали все исправить к концу месяца

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Тротуар не могут восстановить уже несколько недель

Тротуар не могут восстановить уже несколько недель

Коммунальщики разобрали тротуар на перекрёстке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных в Центральном районе Новосибирска, чтобы отремонтировать теплотрассу. Полрядчик не справился с ремонтом, и тротуар после работ остался разобранным на несколько недель.

О том, что тротуар на перекрестке не восстановили после ремонта теплотрассы, в редакцию НГС сообщил читатель.

— После окончания ремонта теплотрассы более двух недель назад тротуар находится в разобранном состоянии. Люди ходят по песку, тротуарная плитка свалена в кучу прямо посреди тротуара возле светофоров, элементы ограждения валяются здесь же. Проход затруднен и травмоопасен, — написал в редакцию НГС читатель, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.

В СГК рассказали, что подрядчик, выполнявший работы по ремонту теплотрассы, не справился с поставленной задачей

В СГК рассказали, что подрядчик, выполнявший работы по ремонту теплотрассы, не справился с поставленной задачей

На тротуаре лежит не только плитка, но и старые поребрики

На тротуаре лежит не только плитка, но и старые поребрики

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК) корреспонденту НГС пояснили, что тротуары отремонтируют к 25 октября.

Восстановить тротуары пообещали к концу октября

Восстановить тротуары пообещали к концу октября

— В связи с тем, что привлеченный подрядчик не справился с выполнением работ по ремонту теплотрассы, на объект были направлены специалисты НТСК СГК. Ремонт наша компания заканчивала своими силами. Благоустройство площадки планируется выполнить к 25 октября, — сообщили в пресс-службе СГК.

Недавно на улице Титова в Новосибирске произошёл прорыв теплотрассы — фонтан забил возле жилой десятиэтажки. 

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    16 окт 2019 в 15:06

    Не бузотерьте вы, все уберут.

    Антон21м
    16 окт 2019 в 15:11

    Сам работал, в Администрации но районной, знаю как, трудно порой всё приводить в порядок. Одно радует пенсия, хорошая а сил много отняло( В времена, Городецкого тяжело было работать.

    Антон21м
    16 окт 2019 в 15:09

    Отлично, мэр Красава! Тратуары, приводит в порядок.