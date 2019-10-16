Коммунальщики завалили тротуар на Фрунзе плиткой, забором и старыми поребриками

Тротуар не могут восстановить уже несколько недель

Коммунальщики разобрали тротуар на перекрёстке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных в Центральном районе Новосибирска, чтобы отремонтировать теплотрассу. Полрядчик не справился с ремонтом, и тротуар после работ остался разобранным на несколько недель.

О том, что тротуар на перекрестке не восстановили после ремонта теплотрассы, в редакцию НГС сообщил читатель.

— После окончания ремонта теплотрассы более двух недель назад тротуар находится в разобранном состоянии. Люди ходят по песку, тротуарная плитка свалена в кучу прямо посреди тротуара возле светофоров, элементы ограждения валяются здесь же. Проход затруднен и травмоопасен, — написал в редакцию НГС читатель, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.