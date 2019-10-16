Коммунальщики завалили тротуар на Фрунзе плиткой, забором и старыми поребриками

Коммунальщики разобрали тротуар на перекрёстке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных в Центральном районе Новосибирска, чтобы отремонтировать теплотрассу. Полрядчик не справился с ремонтом, и тротуар после работ остался разобранным на несколько недель.
О том, что тротуар на перекрестке не восстановили после ремонта теплотрассы, в редакцию НГС сообщил читатель.
— После окончания ремонта теплотрассы более двух недель назад тротуар находится в разобранном состоянии. Люди ходят по песку, тротуарная плитка свалена в кучу прямо посреди тротуара возле светофоров, элементы ограждения валяются здесь же. Проход затруднен и травмоопасен, — написал в редакцию НГС читатель, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.
В пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК) корреспонденту НГС пояснили, что тротуары отремонтируют к 25 октября.
— В связи с тем, что привлеченный подрядчик не справился с выполнением работ по ремонту теплотрассы, на объект были направлены специалисты НТСК СГК. Ремонт наша компания заканчивала своими силами. Благоустройство площадки планируется выполнить к 25 октября, — сообщили в пресс-службе СГК.
Недавно на улице Титова в Новосибирске произошёл прорыв теплотрассы — фонтан забил возле жилой десятиэтажки.