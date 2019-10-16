Десятки зоозащитников пришли в суд, где рассматривают дело о жестоком убийстве собаки (онлайн из зала)

Сергея Корсукова обвиняют в смерти собаки в лифте жилого дома

Сегодня, 16 октября, в Новосибирске начался суд над жителем Кировского района Сергеем Корсуковым, которого обвиняют в убийстве собаки по кличке Шанти в Матрёшкином дворе.

Уголовное дело рассматривает Кировский районный суд. По данным корреспондента НГС, сегодня огласят обвинительное заключение и допросят хозяйку приюта для бездомных животных, которому прежде принадлежала собака. Понаблюдать за началом судебного процесса пришло около 30 человек, многие из которых — зоозащитники.

НГС следит за происходящим в суде в режиме онлайн.