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Десятки зоозащитников пришли в суд, где рассматривают дело о жестоком убийстве собаки (онлайн из зала)

По версии следствия, Сергей Корсуков убил собаку в лифте жилого дома в Матрёшкином дворе

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Сергея Корсукова обвиняют в смерти собаки в лифте жилого дома

Сергея Корсукова обвиняют в смерти собаки в лифте жилого дома

Сегодня, 16 октября, в Новосибирске начался суд над жителем Кировского района Сергеем Корсуковым, которого обвиняют в убийстве собаки по кличке Шанти в Матрёшкином дворе.

Уголовное дело рассматривает Кировский районный суд. По данным корреспондента НГС, сегодня огласят обвинительное заключение и допросят хозяйку приюта для бездомных животных, которому прежде принадлежала собака. Понаблюдать за началом судебного процесса пришло около 30 человек, многие из которых — зоозащитники. 

НГС следит за происходящим в суде в режиме онлайн.

Ольга Хмелевская

На следующее заседание вызовут свидетелей по уголовному делу.

Ольга Хмелевская

Допрос хозяйки приюта на этом окончен. Следующее заседание суда пройдёт 31 октября.

Кстати, для судьи Андрея Репы, который рассматривает уголовное дело Сергея Корсукова, это первый опыт работы с обвиняемыми по статье о жестоком обращении с животными.

Ольга Хмелевская

Хозяйка приюта уверена, что Корсукова нужно приговорить к максимальному сроку в колонии. 

Ольга Хмелевская

Материальный ущерб приюту оценён в 15 тысяч рублей. Елена Старкова считает его существенным. Также она заявила ходатайство о компенсации морального вреда.

Ольга Хмелевская

Ещё перед началом судебного заседания Елена Старкова поясняла, что Шанти попала в приют щенком. Когда собаку обнаружили мёртвой, при ней был паспорт, на основании которого зоозащитники определили, что это их пёс.

Ольга Хмелевская

В зале суда поднимается шум. «Как его можно защищать?», «Кошмар!» — слышатся тихие реплики.

Ольга Хмелевская

Как передаёт корреспондент НГС из зала суда, у убитой собаки были повреждены прямая кишка и половые органы. Сейчас в суде идёт обсуждение этих повреждений. Присутствующие женщины снова начали плакать.

Ольга Хмелевская

Именно хозяйка приюта лично отвезла труп собаки в государственную ветеринарную службу на патологоанатомическое исследование. Также она связалась с бывшими владельцами пса — они рассказали, куда накануне пристроили Шанти.

Ольга Хмелевская

По словам Елены Старковой, изначально приют передал собаку в другую семью, где она прожила до апреля 2019 года. А 25 апреля убитого пса нашли в лифте.

Ольга Хмелевская

Суд перешёл к допросу Елены Старковой — хозяйки приюта для бездомных животных, который раньше курировал собаку по кличке Шанти.

Ольга Хмелевская

Кстати, защитник Сергея Корсукова перед заседанием отказалась давать комментарии журналистам.

Ольга Хмелевская

Как заявил подсудимый в зале суда, он признаёт, что задушил собаку. А то, что наносил ей другие повреждения, — нет.

Ольга Хмелевская

Сергея Корсукова судят за «жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов» (п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Согласно санкциям статьи обвинения, подсудимому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ольга Хмелевская

Когда представитель прокуратуры дошла до описания садистских методов подсудимого, некоторые женщины в зале начали рыдать.

Ольга Хмелевская

Как ранее сообщали в прокуратуре Новосибирской области со ссылкой на версию следствия, 24 апреля 45-летний новосибирец нашёл в интернете объявление о передаче собаки «в добрые руки». В тот же день он созвонился с владельцами Шанти и сообщил, что возьмёт её себе. При этом обвиняемый пояснил, что у него умерла собака и он хочет другую.

— Владельцы Шанти, не подозревая о злом умысле, вызвали такси и привезли собаку. Обвиняемый, встретившись с владельцами собаки, поинтересовался о половом созревании собаки, после чего забрал её и ушел к себе домой. Дома в состоянии алкогольного опьянения мужчина причинил собаке неустановленным предметом физические страдания, а потом удушил её поводком. Причиной такого поведения явилось непослушание животного при дрессировке, — рассказывали в прокуратуре региона после того, как расследование уголовного дела закончилось.

Ольга Хмелевская

Прямо сейчас представитель прокуратуры зачитывает обвинительное заключение. Как передаёт корреспондент НГС, в зале суда «очень нервная обстановка». Ранее собравшиеся негативно реагировали на заявления подсудимого, фыркали и очень рьяно требовали, чтобы судья оставил журналистов в зале заседаний.

Ольга Хмелевская

Мёртвую собаку по кличке Шанти в конце апреля обнаружили в лифте жильцы одного из домов в ЖК «Матрёшкин двор». По информации облпрокуратуры, собака умерла от удушения. Кроме того, эксперты обнаружили на её теле другие травмы, которые говорят о садизме. В июне полицейские задержали подозреваемого в жестоком обращении с животным. Спустя два дня суд поместил задержанного в СИЗО.

Ольга Хмелевская

Подсудимый и его адвокат настаивают на том, чтобы журналистов на процесс не пускали. Но судья не видит оснований для закрытия заседания.

Как передаёт корреспондент НГС из Кировского районного суда, кроме хозяйки приюта, которую сегодня будут допрашивать, в зал поместилось всего 12 человек.

Ольга Хмелевская

В маленьком зале суда сегодня аншлаг. Собравшиеся считают, что для рассмотрения такого дела нужно помещение побольше, но другого просто не было.

Многие из пришедших — зоозащитники

Многие из пришедших — зоозащитники

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жестокое обращение с животнымиКировский районный суд

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    КОММЕНТАРИИ (58)

    Марина
    16 окт 2019 в 13:45

    Не слишком ли много хайпа вокруг жестокого обращения (не путать с убийством) с животными?

    Элен
    16 окт 2019 в 13:46

    Надо что бы наказание было реальным.Что бы другим насильникам и маньякам урок был.А то догодался же собаку насиловать.Урод..

    Фото пользователя
    16 окт 2019 в 13:51

    Ужасное событие, ужасный человек. Надеюсь, суд будет справедливым!