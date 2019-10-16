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В домах на Затулинке остыли батареи из-за проблем в Кировской котельной

В СГК сообщили, что случившееся не связано с аварией

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Котельная отапливает весь жилмассив, а значит, без отопления остались многие

Котельная отапливает весь жилмассив, а значит, без отопления остались многие

Сегодня, 16 октября, Затулинский жилмассив остался без отопления — в диспетчерской проблему объясняют аварией на Кировской котельной. В СГК отрицают факт аварии.

— Обращаем внимание жителей Затулинского жилмассива: с 08:00 16 октября до 22:00 будет наблюдаться ухудшение параметров горячей воды и отопления в связи с аварией на Кировской котельной, — такое сообщение для жителей стоит на автоответчике в диспетчерской службе управляющей жилищной компании Кировского района.

Корреспонденту НГС в диспетчерской службе эту информацию подтвердили.

Жительница дома Зорге, 68 Марина рассказала, что сейчас отопление во всей квартире отключили совсем, горячая вода пока ещё есть.

— Объявления никакого не было, в диспетчерской сказали, что авария и отопления не будет до завтрашнего вечера. Ночью замёрзнем. Для Затулинки это распространённое явление: как холода, так то ремонт теплосетей, то аварии, — возмущается Марина.

В СГК сообщили, что информация об аварии не корректна, и пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

На прошлой неделе жители Матрёшкиного двора пожаловались в Минстрой из-за длительного отсутствия тепла и горячей воды.

После публикации новости СГК предоставили официальный комментарий: 

— В связи с выявленным дефектом на теплотрассе, возникло незначительное ухудшение параметров по зоне Кировской котельной с 2:00 до 7:30 16 октября. У потребителей, проживающих на Затулинском жилмассиве, могло быть снижение температуры горячей воды. На теплотрассе ведутся работы. Все потребители подключены к теплу и ГВС по другой схеме. Информация об аварии на Кировской котельной не соответствует действительности, — пояснил советник генерального директора Новосибирской теплосетевой компании СГК Пётр Бажин.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    16 окт 2019 в 14:05

    Те. теперь информацию об авариях и отключения опровергают и замалчивают? Новая тактика?

    Фото пользователя
    16 окт 2019 в 14:01

    Вечно какие-то проблемы на Затулинке. Вот у нас на Богаткова отопление есть.

    Фото пользователя
    16 окт 2019 в 14:17

    По тому что этих маленких жалких тарифов не хватает на нормальный ремонт. Люди в погоне за жадностью борються за маленкие тарифы а сами не понемают что в случае аварии или ремонта этих денег на что ни хватит. Текущие тарифы способны только обеспечить водоснабженье и отопленье при условии отсутствия каких либо поломок. Так же как в машине платить только за бензин и надеятся что она абсолютно надёжна и на надо менять поршня и салинблоки.