В домах на Затулинке остыли батареи из-за проблем в Кировской котельной

Котельная отапливает весь жилмассив, а значит, без отопления остались многие

— Обращаем внимание жителей Затулинского жилмассива: с 08:00 16 октября до 22:00 будет наблюдаться ухудшение параметров горячей воды и отопления в связи с аварией на Кировской котельной, — такое сообщение для жителей стоит на автоответчике в диспетчерской службе управляющей жилищной компании Кировского района.

Сегодня, 16 октября, Затулинский жилмассив остался без отопления — в диспетчерской проблему объясняют аварией на Кировской котельной. В СГК отрицают факт аварии.

Жительница дома Зорге, 68 Марина рассказала, что сейчас отопление во всей квартире отключили совсем, горячая вода пока ещё есть.



— Объявления никакого не было, в диспетчерской сказали, что авария и отопления не будет до завтрашнего вечера. Ночью замёрзнем. Для Затулинки это распространённое явление: как холода, так то ремонт теплосетей, то аварии, — возмущается Марина.



В СГК сообщили, что информация об аварии не корректна, и пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

На прошлой неделе жители Матрёшкиного двора пожаловались в Минстрой из-за длительного отсутствия тепла и горячей воды.

После публикации новости СГК предоставили официальный комментарий:

— В связи с выявленным дефектом на теплотрассе, возникло незначительное ухудшение параметров по зоне Кировской котельной с 2:00 до 7:30 16 октября. У потребителей, проживающих на Затулинском жилмассиве, могло быть снижение температуры горячей воды. На теплотрассе ведутся работы. Все потребители подключены к теплу и ГВС по другой схеме. Информация об аварии на Кировской котельной не соответствует действительности, — пояснил советник генерального директора Новосибирской теплосетевой компании СГК Пётр Бажин.