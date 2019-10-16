Сумма ущерба в деле о масштабной афере с муниципальными квартирами увеличилась в четыре раза

Вместе со Светланой Стыниной под суд пойдёт Андрей Гудченко, который работал её заместителем

Вместе со Стыниной будут судить её заместителя Андрея Гудченко и предпринимательницу Елену Камерзанову. В первый раз их уголовное дело поступило в суд весной 2018 года . В августе того же года судья вернула это уголовное дело в прокуратуру для предъявления более тяжкого обвинения. Дополнительное расследование заняло больше года, сообщает «КоммерсантЪ».

В Новосибирске снова отправляют в суд уголовное дело о махинациях с муниципальными квартирами, по которому обвиняют бывшего руководителя жилищного управления мэрии Светлану Стынину.

В результате сумма ущерба по уголовному делу, по данным облпрокуратуры, выросла в четыре раза, превысив 160 миллионов рублей. Прежде она составляла 41,5 миллиона рублей. Но количество квартир в деле не изменилось.

— По версии следствия, с 2006 по 2014 год участники преступной группы незаконно завладели правами на 52 квартиры, принадлежащие муниципальному образованию, — рассказали в прокуратуре.

По данным прокуратуры, сначала обвиняемые оформляли эти квартиры на других людей, а потом отчуждали эту недвижимость: продавали её добросовестным покупателям по рыночным ценам.

«Фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий как более тяжкого преступления», — говорится в карточке дела на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Групповое мошенничество» рассмотрит Центральный районный суд. Бывшего начальника городского управления по жилищным вопросам обвиняют в 25 случаях мошенничества, её заместителя — в 52 случаях, а индивидуального предпринимателя — в 7 случаях.

