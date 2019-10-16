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Криминал

Сумма ущерба в деле о масштабной афере с муниципальными квартирами увеличилась в четыре раза

Под суд снова отправляют экс-чиновницу мэрии Светлану Стынину

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Вместе со Светланой Стыниной под суд пойдёт Андрей Гудченко, который работал её заместителем

Вместе со Светланой Стыниной под суд пойдёт Андрей Гудченко, который работал её заместителем

В Новосибирске снова отправляют в суд уголовное дело о махинациях с муниципальными квартирами, по которому обвиняют бывшего руководителя жилищного управления мэрии Светлану Стынину.

Вместе со Стыниной будут судить её заместителя Андрея Гудченко и предпринимательницу Елену Камерзанову. В первый раз их уголовное дело поступило в суд весной 2018 года. В августе того же года судья вернула это уголовное дело в прокуратуру для предъявления более тяжкого обвинения. Дополнительное расследование заняло больше года, сообщает «КоммерсантЪ». 

В результате сумма ущерба по уголовному делу, по данным облпрокуратуры, выросла в четыре раза, превысив 160 миллионов рублей. Прежде она составляла 41,5 миллиона рублей. Но количество квартир в деле не изменилось. 

— По версии следствия, с 2006 по 2014 год участники преступной группы незаконно завладели правами на 52 квартиры, принадлежащие муниципальному образованию, — рассказали в прокуратуре.

По данным прокуратуры, сначала обвиняемые оформляли эти квартиры на других людей, а потом отчуждали эту недвижимость: продавали её добросовестным покупателям по рыночным ценам.

«Фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий как более тяжкого преступления», — говорится в карточке дела на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Групповое мошенничество» рассмотрит Центральный районный суд. Бывшего начальника городского управления по жилищным вопросам обвиняют в 25 случаях мошенничества, её заместителя — в 52 случаях, а индивидуального предпринимателя — в 7 случаях.

Для Андрея Гудченко это уже второе уголовное дело о махинациях с муниципальным жильём: в декабре 2017 года Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил его к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей. Ранее условный срок и штраф получила также ещё одна сообщница Стыниной — Вера Глотова, участвовавшая в афере с продажей 18 муниципальных квартир.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Фото пользователя
    16 окт 2019 в 14:32

    Кто был в это время МЭР Новосибирска, но почему он не отвечает за своих замов, едва ли он не знал про это

    Фото пользователя
    16 окт 2019 в 14:36

    Как? Опять судить? Я думал они в тюрьме ещё с прошлого раза седят.

    Фото пользователя
    16 окт 2019 в 14:28

    Главное не бузотёрить раньше времени, а дождаться решения суда.