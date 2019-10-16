После киносеансов в Нарымском сквере на газонах появились проплешины: зрителей зовут сеять траву

— Мы зовём всех желающих, нужно будет только тёплую одежду надеть и взять с собой семена с высоким содержанием мятлика и полевицы, — рассказала куратор проекта «Кино на траве» София Романенко. — Мы проконсультировались с МКУ «Горзеленхоз», они нам рассказали всю технологию, как это всё будет. Горзеленхоз подготовит нам почву для того, чтобы мы там смогли всё это засеять.

Организаторы проекта «Кино на траве» предложили новосибирцам принести семена травы и засеять ими поляну для зрителей в Нарымском сквере — посадка газона запланирована на следующую неделю, с приходом первых холодов.

По словам организаторов, для того, чтобы обновить лужайку, где рассаживаются зрители, нужно примерно 100 килограммов семян газонной травы. Но они рассчитывают хотя бы на 50, чтобы закрыть проплешины. Посадка газона запланирована на 26 октября. Если не найдётся желающих, кураторы проекта будут работать сами.

— Вход свободный, будем ждать, сколько людей придет. Но даже если никто не придёт, мы всё равно будем, вся команда центра «Содружество», — рассказала Романенко. — Нужно всё сеять в зиму, потому что, если будет тепло, трава ещё может взойти. Поэтому мы наоборот ждём холодов, чтобы провести эту акцию.

Организаторы обещают участникам много горячего чая, викторину про кино и немного спортивно-развлекательных мероприятий, если позволит погода.



Проекту «Кино на траве», организованному молодёжным центром «Содружество», уже несколько лет. Показы фильмов проходят всё лето по пятницам. По подсчётам организаторов, в этом сезоне кино под открытым небом пришли посмотреть порядка 10 тысяч человек.