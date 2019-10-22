Как поставить бесплатно прививку от гриппа? И не опасна ли она? Разбираемся вместе с экспертом

По данным Роспотребнадзора, сейчас в регионе привито около половины людей от плана Фото: Ольга Бурлакова / НГС, Татьяна Ивлева

Прививочная кампания от гриппа в самом разгаре — в этом году в Новосибирской области планируют привить более 1,5 миллиона человек. Как поставить прививку бесплатно, подействует ли она на популярные штаммы гриппа, как «работает» вакцина и от чего она спасает наш организм — журналист НГС поговорил с Татьяной Ивлевой, главным внештатным специалистом по иммунопрофилактике Новосибирской области.

Прививочная кампания, стартовавшая в начале сентября, продлится до начала ноября. По всем нормативным документам бесплатно поставить прививку могут только люди из группы риска, но в минздраве региона заверили, что в поликлинике вообще никому не отказывают.

— Вакцины должно хватить на всех желающих, — объяснили в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области. Кому положена бесплатная прививка от гриппа? По данным Роспотребнадзора, к 18 октября в Новосибирской области от гриппа привили 167 тысяч детей и 576 тысяч взрослых. Но многие до сих пор не доверяют вакцинации от этого вируса, потому что считают прививку малоизученной, новой и опасной.

— На самом деле вакцинация от гриппа — это не что-то новое, ей много десятилетий. Просто до последнего времени вакцинировали не более 20% от всего населения. Бесплатно от гриппа прививаются дети и взрослые из группы риска. Это те люди, которые рискуют очень тяжело перенести грипп и имеют риски по различным осложнениям или даже летальному исходу. В этом году на рынке впервые появилась четырехвалентная вакцина (в ней четыре штамма вируса. — Прим. ред.), но её сделать можно только в коммерческих центрах, бесплатно сейчас доступны пока только трехвалентные вакцины, — объяснила главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области, педиатр Татьяна Ивлева.



Фото: Евгения Бикунова / НГС

Разновидностей гриппа много, а прививка одна. Почему? Для того чтобы знать, какие штаммы ввести в состав вакцины, была создана специальная всемирная система наблюдения за вирусом гриппа.

— В течение зимнего сезона часть людей во всех странах мира обследуется на вирус гриппа — эти данные стекаются в национальные центры, которые потом попадают в ВОЗ. И уже ВОЗ даёт рекомендации для другого полушария. То есть у нас зимой будут собираться данные для вакцины для южного полушария, а в южном полушарии — для нас. И эта система позволяет достаточно точно прогнозировать ситуацию в ближайшем сезоне, — объясняет врач.

Как отличить грипп от ОРВИ? Тут всё просто. Смотрите картинку и запоминайте симптомы:

Фото: Дмитрий Гладышев

А если появится новый штамм гриппа? Прививка уже не спасет?

Если зимой внезапно появится новый штамм гриппа, то вакцинация против него не поможет. Но натренированному иммунитету всё равно будет легче бороться с этим вирусом.

— Люди, которые регулярно прививаются, имеют меньше шансов заболеть при незначительном изменении штаммов за счет перекрестной защиты между близкими разновидностями вируса гриппа. При значительном изменении, приводящем к пандемии, сезонная вакцинация, к сожалению, не поможет, — говорит Татьяна Ивлева.



Где поставить бесплатную прививку? Нужно обратиться в прививочный кабинет в поликлинике или к своему терапевту.

На этой неделе эксперт НГС разбил в пух и прах аргументы людей, которые наотрез отказываются от вакцинации. Читайте 5 страшилок о прививках.