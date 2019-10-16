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Дороги и транспорт

Дорожники подготовились к первому гололёду и разработали сервис с погодой на сибирских трассах

Также дорожные службы уже поставили зимнее оборудование на тракторы

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Дорожники приготовили реагенты и поставили зимнее оборудование на технику

Дорожники приготовили реагенты и поставили зимнее оборудование на технику

В среду, 16 октября, Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) подготовилось к первому гололёду на дорогах Новосибирской области.

По прогнозам синоптиков, минусовые температуры ожидаются уже в конце этой рабочей недели. 

Для мониторинга состояния дорог дорожники собирают информацию с метеостанций и данные с камер наблюдения.

— В первый гололед у нас дежурят сотрудники ТУАД и подрядчики. Действуем по ситуации. Если это переход через ноль после выпадения осадков, обрабатываем солью или реагентами и сметаем как можно быстрее. Если в сухую погоду, то предупреждаем водителей, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ТУАД. 

В управлении добавили, что с этого сезона любой автомобилист может получать информацию о метеоусловиях и состоянии дороги с 36 метеостанций — информацию можно посмотреть на сайте ТУАД. На сайт можно попасть по ссылке через кнопку «Принять» — пароль для введения не требуется. Метеостанции находятся в разделе «Дорожная обстановка».

За погодой на трассах можно следить через сайт ТУАДа

За погодой на трассах можно следить через сайт ТУАДа

По информации учреждения, на зиму регион приготовил больше 150 тысяч тонн противогололёдных материалов, так же как и в прошлом году. Около 3 тысяч тонн — это реагенты. 

— Реагенты предназначены для использования в условиях резких перепадов температур. В остальных случаях используют песко-соляную смесь. Соль плавит лед и не дает ему образовываться на поверхности. Песок делает смесь тяжелой, чтобы не сдувало ветром, а также повышает сцепление колес с дорогой. В этом году количество песко-соляной смеси заготовлено такое же, как и в прошлом году, — рассказали в ТУАД.

Помимо этого, дорожники начали готовить и снегоуборочную технику. Например, с тракторов сняли ножи для скоса травы и установили зимнее оборудование. Сейчас к сезону подготовлено 1024 единицы техники — такое же количество дорожники использовали и в прошлом году. 


А прошлой зимой НГС составил хронику работы властей Новосибирска по уборке снега за последние несколько лет — для борьбы с «аномальными» снегопадами покупают новую технику, придумывают другие правила уборки города и сваливают вину друг на друга.

А вы уже переобули свою машину?

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      КОММЕНТАРИИ (19)

      Точняк
      16 окт 2019 в 13:02

      В день жестянщика ржать будем над ведроводителями...

      Диванный эксперт
      16 окт 2019 в 13:03

      Да мы в курсе готовности чиновников ко всему, кроме их работы. Подготовка к отопительному сезону хороший показатель их слов. Балаболы.

      Фото пользователя
      16 окт 2019 в 13:01

      Свой ЧОП тоже уже подготовил к гололёду. Охранникам выдал шипы и цепи на обувь, автомобили ГБР также подготовлены.