Дорожники подготовились к первому гололёду и разработали сервис с погодой на сибирских трассах

— В первый гололед у нас дежурят сотрудники ТУАД и подрядчики. Действуем по ситуации. Если это переход через ноль после выпадения осадков, обрабатываем солью или реагентами и сметаем как можно быстрее. Если в сухую погоду, то предупреждаем водителей, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ТУАД.

В управлении добавили, что с этого сезона любой автомобилист может получать информацию о метеоусловиях и состоянии дороги с 36 метеостанций — информацию можно посмотреть на сайте ТУАД . На сайт можно попасть по ссылке через кнопку «Принять» — пароль для введения не требуется. Метеостанции находятся в разделе «Дорожная обстановка».

По информации учреждения, на зиму регион приготовил больше 150 тысяч тонн противогололёдных материалов, так же как и в прошлом году. Около 3 тысяч тонн — это реагенты.

— Реагенты предназначены для использования в условиях резких перепадов температур. В остальных случаях используют песко-соляную смесь. Соль плавит лед и не дает ему образовываться на поверхности. Песок делает смесь тяжелой, чтобы не сдувало ветром, а также повышает сцепление колес с дорогой. В этом году количество песко-соляной смеси заготовлено такое же, как и в прошлом году, — рассказали в ТУАД.

Помимо этого, дорожники начали готовить и снегоуборочную технику. Например, с тракторов сняли ножи для скоса травы и установили зимнее оборудование. Сейчас к сезону подготовлено 1024 единицы техники — такое же количество дорожники использовали и в прошлом году.

