«Они же "яжматери" — им все должны»: 7 историй от таксистов про скандальных пассажиров

— Вызвала женщина такси. Приехал, смотрю — стоит с маленькими детьми. Март, снег, холодно. У меня с собой нет детских кресел. Говорю, что не повезу. Она упрашивает. Объясняю, что если попадём в аварию, то даже если я не буду виноват, меня посадят и уголовка перечеркнёт всю мою жизнь. Она говорит, что её «всегда возят через дворы, и ничего». Обозвал её при детях дурой. Она обиделась. Почему я должен ехать и переживать за жизнь чужих детей, а также за то, что могу сесть в тюрьму? Плюс к этому если за углом остановят, то мне придется платить штраф, на который потом пахать сутки (1500 рублей). Подумайте, мамы, — говорит комментатор под ником All X under make done sky.

«Таксист — не личный водитель»

— Тоже как-то высадил женщину с девочкой. Взял их на 25 лет Октября, поехали на Объединения. Она по телефону созвонились с мужчиной, тот ехал в автобусе. Ну и она давай мне рассказывать, как мы сейчас поедем, встанем на остановке, дождёмся её мужчину. Потом куда-то там поедем все вместе... У меня были другие планы. Высадил её с девочкой возле остановки, вернул деньги. Люди с ума сошли. Такси — это общественный транспорт. Хотите личного водителя — размещайте вакансию и нанимайте за оклад или на сдельную, — сердится читатель под похожим ником All X under sure war off.

«Яжматерям ничего не объяснить»



— И правильно, что не покупают детские кресла, «яжматерей» возить себе дороже. Мало того, что ждать по полчаса, потом так загадят весь салон, что час потратишь на уборку. Постоянно высказывают претензии, что не туда подъехал, не там высадил, чаевых не дождешься...

Они же «яжматери», им все априори должны, должны прислуживать и умиляться их чадам. А своим детям они никогда не сделают замечание, даже когда те будут орать в 100 децибел или пинать ногами чужое имущество. Если ты сделаешь замечание, то тебя обвинят во вмешательстве в чужие дела и закидают «лепехами», которые ещё утром были завтраком их «чада».