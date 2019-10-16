«Они же "яжматери" — им все должны»: 7 историй от таксистов про скандальных пассажиров

Таксисты идут на разные хитрости, чтобы избавиться от проблемного пассажира, в том числе притворяются, что машина сломалась Фото: Екатерина Калиневич / НГС

В Новосибирске бурно обсуждают историю сибирячки с двухлетним ребёнком, которую таксист выкинул из машины. Девушка заявила в полицию на агрессивного водителя, а позже с редакцией НГС связался тот самый таксист и рассказал свою версию событий. По словам мужчины, он сам пострадал от пассажирки и сейчас находится на больничном. Пока полицейские разбираются, кто прав, а кто виноват, новосибирские таксисты наперебой рассказывают свои истории — в какие конфликтные ситуации они попадают и как избавляются от проблемных пассажиров. Публикуем подборку самых интересных комментариев, которые водители оставили под новостями на НГС (спасибо, что комментируете и делитесь своим опытом — мы всё читаем!).

Лайфхак: притворился, что машина сломалась — Я попадал в похожую ситуацию. Только там две пьянющие в хлам (самоцензура) бабы были. Я слова не успел сказать, как они залезли в салон и принялись менять маршрут, хотя изменение нужно согласовывать со мной (левый берег у меня из раздачи был выключен). Когда я понял, что так просто и без применения физической силы от них не избавиться, то проехал 50 метров, врубил нейтраль, жестко газанул, заглушил, открыл капот и выставил знак аварийной остановки. Дальше мне даже ничего не пришлось доказывать. Они слиняли, а я поехал на другой заказ. На всё ушло минут 10, — рассказывает читатель под ником Антон21м. «Обозвал её при детях дурой»

— Вызвала женщина такси. Приехал, смотрю — стоит с маленькими детьми. Март, снег, холодно. У меня с собой нет детских кресел. Говорю, что не повезу. Она упрашивает. Объясняю, что если попадём в аварию, то даже если я не буду виноват, меня посадят и уголовка перечеркнёт всю мою жизнь. Она говорит, что её «всегда возят через дворы, и ничего». Обозвал её при детях дурой. Она обиделась. Почему я должен ехать и переживать за жизнь чужих детей, а также за то, что могу сесть в тюрьму? Плюс к этому если за углом остановят, то мне придется платить штраф, на который потом пахать сутки (1500 рублей). Подумайте, мамы, — говорит комментатор под ником All X under make done sky.

«Таксист — не личный водитель» — Тоже как-то высадил женщину с девочкой. Взял их на 25 лет Октября, поехали на Объединения. Она по телефону созвонились с мужчиной, тот ехал в автобусе. Ну и она давай мне рассказывать, как мы сейчас поедем, встанем на остановке, дождёмся её мужчину. Потом куда-то там поедем все вместе... У меня были другие планы. Высадил её с девочкой возле остановки, вернул деньги. Люди с ума сошли. Такси — это общественный транспорт. Хотите личного водителя — размещайте вакансию и нанимайте за оклад или на сдельную, — сердится читатель под похожим ником All X under sure war off. «Яжматерям ничего не объяснить»

— И правильно, что не покупают детские кресла, «яжматерей» возить себе дороже. Мало того, что ждать по полчаса, потом так загадят весь салон, что час потратишь на уборку. Постоянно высказывают претензии, что не туда подъехал, не там высадил, чаевых не дождешься... Они же «яжматери», им все априори должны, должны прислуживать и умиляться их чадам. А своим детям они никогда не сделают замечание, даже когда те будут орать в 100 децибел или пинать ногами чужое имущество. Если ты сделаешь замечание, то тебя обвинят во вмешательстве в чужие дела и закидают «лепехами», которые ещё утром были завтраком их «чада».



Машина обычно в аренде у «службы партнера — такси». Бывает, что выдают автомобиль, на котором вчера ездил другой человек, поэтому в профиле остается имя прошлого водителя, но вам же не объяснить и другим «яжматерям». Детский тариф есть! И заказывать надо его, и он должен стоить в 2–3 раза дороже, а не на 20 рублей, — пишет читатель с ником jiritgjgh. «Бывает, матери при ребенке матерятся» — Друг подрабатывает таксистом. Говорит, что женщины — самые неуравновешенные клиенты. И сдачу в два рубля требуют, и претензии высказывают, мол, почему не возле подъезда ждал. Бывает, при ребенке матерятся, к стилю вождения придираются... Ну не нравится вам — езжайте на общественном транспорте, — рассуждает новосибирец под ником ZYbeR. Умалчивают при заказе, что повезут ребенка — Знакомая ситуация: в заявке ни слова о ребенке, приезжаешь — там дите! Я не беру пассажиров с детьми и на кресло тратиться не собираюсь, проще отказаться от поездки. Хотите возить своих детей — берите свои кресла! И потом: это как надо было довести водителя, чтобы он плюнул на заработок, рейтинг и потраченный уже, пока ехал, бензин? — пишет «Другой таксист».

