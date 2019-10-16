Бердчане встали в очереди к колонкам с водой: в городе крупная коммунальная авария

По наблюдениям журналистов, очереди к колонкам стоят со вчерашнего вечера

Десятки домов в Микрорайоне Бердска остались без воды из-за коммунальной аварии: горожане стоят в очередях к колонкам.

— В Бердске со вчерашнего дня (примерно с 14:00) Микрорайон отключен от воды. Водовозок нет! Воды нет ни горячей, ни холодной! На улицах у колонок очереди! — написал читатель в редакцию НГС.

Фото с очередью у колонки опубликовало издание «Курьер. Среда. Бердск». По информации издания, горожане стоят за водой со вчерашнего вечера. В Микрорайоне работают две колонки.

По данным администрации Бердска, во вторник, 15 октября, в городе случилась авария на водоводе.