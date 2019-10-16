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Бердчане встали в очереди к колонкам с водой: в городе крупная коммунальная авария

Без воды остались десятки домов в Микрорайоне

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По наблюдениям журналистов, очереди к колонкам стоят со вчерашнего вечера

По наблюдениям журналистов, очереди к колонкам стоят со вчерашнего вечера

Десятки домов в Микрорайоне Бердска остались без воды из-за коммунальной аварии: горожане стоят в очередях к колонкам. 

— В Бердске со вчерашнего дня (примерно с 14:00) Микрорайон отключен от воды. Водовозок нет! Воды нет ни горячей, ни холодной! На улицах у колонок очереди! — написал читатель в редакцию НГС.

Фото с очередью у колонки опубликовало издание «Курьер. Среда. Бердск». По информации издания, горожане стоят за водой со вчерашнего вечера. В Микрорайоне работают две колонки. 

По данным администрации Бердска, во вторник, 15 октября, в городе случилась авария на водоводе. 

Под отключение попали дома, закреплённые за центральными тепловыми пунктами 8А (21 многоквартирный дом) и 6А (9 многоквартирных домов), а также часть частного сектора и некоторые многоквартирные дома в микрорайоне Южный (на улице 11-й квартал). 

В те дома, которые закреплены за центральным тепловым пунктом 8А, воду вернули ещё вчера. Но сейчас идут работы на другом центральном тепловом пункте — 6А, поэтому в целом в Микрорайоне снижено давление в системе водоснабжения. Из-за этого вода не доходит до верхних этажей в тех многоквартирных домах, которые относятся к ЦТП-8а.

— Ориентировочный срок завершения работ по замене задвижки и устранению дефекта на ЦТП-6а — 13:00 16 октября 2019 года, — сообщается на сайте администрации Бердска.

В городской администрации уточнили, что воду в Микрорайон подвозят. Например, с 11:00 машина с водой должна была направиться к школе № 5 (улица Микрорайон, 52), а с 12:00 до 13:30 она будет работать у школы № 13 (Лунная, 23).

В начале этой недели жители Матрёшкиного двора обратились в Минстрой РФ из-за отсутствия тепла и горячей воды. Они утверждают, что перебои в подаче коммунальных услуг наблюдаются уже три недели.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

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    16 окт 2019 в 11:48

    Стабильность не даёт расслабиться!

    16 окт 2019 в 12:00

    все ремонты (капитальные и текущие) заложены в тарифах.
    а раз всё ломается и рвётся - возникает вопрос: Куда ушли собранные с жителей деньги.
    на новый коттедж ? на лексус и мерседес ?

    Виктория
    16 окт 2019 в 11:59

    Почему в Бердске постоянная проблема то с водой,то со светом?