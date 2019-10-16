Бердчане встали в очереди к колонкам с водой: в городе крупная коммунальная авария

Десятки домов в Микрорайоне Бердска остались без воды из-за коммунальной аварии: горожане стоят в очередях к колонкам.
— В Бердске со вчерашнего дня (примерно с 14:00) Микрорайон отключен от воды. Водовозок нет! Воды нет ни горячей, ни холодной! На улицах у колонок очереди! — написал читатель в редакцию НГС.
Фото с очередью у колонки опубликовало издание «Курьер. Среда. Бердск». По информации издания, горожане стоят за водой со вчерашнего вечера. В Микрорайоне работают две колонки.
По данным администрации Бердска, во вторник, 15 октября, в городе случилась авария на водоводе.
Под отключение попали дома, закреплённые за центральными тепловыми пунктами 8А (21 многоквартирный дом) и 6А (9 многоквартирных домов), а также часть частного сектора и некоторые многоквартирные дома в микрорайоне Южный (на улице 11-й квартал).
В те дома, которые закреплены за центральным тепловым пунктом 8А, воду вернули ещё вчера. Но сейчас идут работы на другом центральном тепловом пункте — 6А, поэтому в целом в Микрорайоне снижено давление в системе водоснабжения. Из-за этого вода не доходит до верхних этажей в тех многоквартирных домах, которые относятся к ЦТП-8а.
— Ориентировочный срок завершения работ по замене задвижки и устранению дефекта на ЦТП-6а — 13:00 16 октября 2019 года, — сообщается на сайте администрации Бердска.
В городской администрации уточнили, что воду в Микрорайон подвозят. Например, с 11:00 машина с водой должна была направиться к школе
В начале этой недели жители Матрёшкиного двора обратились в Минстрой РФ из-за отсутствия тепла и горячей воды. Они утверждают, что перебои в подаче коммунальных услуг наблюдаются уже три недели.