Пассажирка «Тойоты» вылетела из машины на дорогу после аварии возле «Телецентра»

Утром 16 октября на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска столкнулись Honda и Toyota — от удара пассажирка одной из иномарок вылетела из машины.
По информации аварийных комиссаров службы «Автоспас», ДТП случилось около 8:30 недалеко от остановки «Телецентр».
— Honda двигалась по Титова, со стороны Маркса, в сторону площади Станиславского. Toyota — во встречном направлении. На перекрёстке «Тойота» стала поворачивать налево и произошло столкновение. Девушка вылетела через дверь из «Тойоты» и разбила голову, — рассказали в «Автоспасе».
По информации аваркомов, пострадавшую девушку с места аварии увезли на машине скорой помощи. Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГИБДД,
Корреспондент НГС направил запрос в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой сообщить подробности аварии. В Госавтоинспекции пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
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