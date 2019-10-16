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Дороги и транспорт

Пассажирка «Тойоты» вылетела из машины на дорогу после аварии возле «Телецентра»

Девушка попала на проезжую часть через открывшуюся дверь

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Девушка вылетела из машины через дверь и ударилась головой&nbsp;

Девушка вылетела из машины через дверь и ударилась головой 

Утром 16 октября на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска столкнулись Honda и Toyota — от удара пассажирка одной из иномарок вылетела из машины.

По информации аварийных комиссаров службы «Автоспас», ДТП случилось около 8:30 недалеко от остановки «Телецентр».

— Honda двигалась по Титова, со стороны Маркса, в сторону площади Станиславского. Toyota — во встречном направлении. На перекрёстке «Тойота» стала поворачивать налево и произошло столкновение. Девушка вылетела через дверь из «Тойоты» и разбила голову, — рассказали в «Автоспасе».

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД

По информации аваркомов, пострадавшую девушку с места аварии увезли на машине скорой помощи. Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГИБДД,

Пострадавшую девушку врачи увезли в больницу

Пострадавшую девушку врачи увезли в больницу

Корреспондент НГС направил запрос в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой сообщить подробности аварии. В Госавтоинспекции пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Если вы стали свидетелем этого ДТП, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

На прошлой неделе водителя грузовика зажало в кабине после ДТП на Автогенной. Пострадавшему понадобилась помощь врачей.

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    КОММЕНТАРИИ (49)

    16 окт 2019 в 10:12

    Зачем в городе пристегиваться?
    Все нормально, голова заживет, она же кость и кожа.

    Маруся
    16 окт 2019 в 10:22

    Надеюсь, вчерашняя дамочка , которая весь день была статья про такси на нгс, прочитает данную статью. И поймет, зачем для ребенка автокресло!

    16 окт 2019 в 10:28

    А разве можно что-то ожидать от неуправляемого японопрулехлама?