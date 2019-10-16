Пассажирка «Тойоты» вылетела из машины на дорогу после аварии возле «Телецентра»

Девушка вылетела из машины через дверь и ударилась головой

Утром 16 октября на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска столкнулись Honda и Toyota — от удара пассажирка одной из иномарок вылетела из машины.

По информации аварийных комиссаров службы «Автоспас», ДТП случилось около 8:30 недалеко от остановки «Телецентр».

— Honda двигалась по Титова, со стороны Маркса, в сторону площади Станиславского. Toyota — во встречном направлении. На перекрёстке «Тойота» стала поворачивать налево и произошло столкновение. Девушка вылетела через дверь из «Тойоты» и разбила голову, — рассказали в «Автоспасе».