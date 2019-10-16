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Политика

Силовики во второй раз пришли с обыском к волонтёру штаба Навального

Накануне обыски прошли в 30 штабах Навального по всей стране

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Обыск в квартире волонтёра начался около 9:00

Обыск в квартире волонтёра начался около 9:00

В среду, 16 октября, к волонтёру штаба Навального в Новосибирске Кириллу Левченко снова пришли с обыском. 

Информацию об этом сообщил координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко.


— Он им уже открыл двери. Началось всё около 9:00. Аргументация та же, что и накануне, — объяснила корреспонденту НГС адвокат штаба Навального в Новосибирске Анджелика Чернявская


Обыск у Кирилла Левченко проводился накануне, 15 октября. Адвокат штаба Навального Анджелика Чернявская заявляла, что обыск проводится незаконно и его основная цель — запугать и нанести имущественный ущерб.

Это не первые обыски, которые проводятся в отношении новосибирского штаба Навального. Так, например, 12 сентября обыски прошли в самом штабе и в квартире координатора Сергея Бойко. Силовики долго не могли взломать дверь в квартиру Бойко и для этого привезли с собой большую болгарку. НГС следил за развитием событий в режиме онлайн.

В июле 2017 года полиция и пожарные оцепили офис Навального после сообщения о бомбе.

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    КОММЕНТАРИИ (20)

    прожектор перестройки
    16 окт 2019 в 09:50

    Так, ФБК, опять пол огромную сумму получила" из за рубежа, пожертвования ) Странные, дела, кормить то надо штабы и всяких "работников )

    16 окт 2019 в 09:46

    Зачем они туда пришли?

    Фото пользователя
    16 окт 2019 в 09:51

    Это просто отличная новость!
    Дави навальню!
    Долой Левченко!
    Долой Навального!
    Да здравствует Путин!
    Да здравствует Россия!
    Ура! Ура! Ура!