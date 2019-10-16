Силовики во второй раз пришли с обыском к волонтёру штаба Навального

В среду, 16 октября, к волонтёру штаба Навального в Новосибирске Кириллу Левченко снова пришли с обыском.
Информацию об этом сообщил координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко.
— Он им уже открыл двери. Началось всё около 9:00. Аргументация та же, что и накануне, — объяснила корреспонденту НГС адвокат штаба Навального в Новосибирске Анджелика Чернявская
Обыск у Кирилла Левченко проводился накануне, 15 октября. Адвокат штаба Навального Анджелика Чернявская заявляла, что обыск проводится незаконно и его основная цель — запугать и нанести имущественный ущерб.
Это не первые обыски, которые проводятся в отношении новосибирского штаба Навального. Так, например, 12 сентября обыски прошли в самом штабе и в квартире координатора Сергея Бойко. Силовики долго не могли взломать дверь в квартиру Бойко и для этого привезли с собой большую болгарку. НГС следил за развитием событий в режиме онлайн.
В июле 2017 года полиция и пожарные оцепили офис Навального после сообщения о бомбе.