Силовики во второй раз пришли с обыском к волонтёру штаба Навального

Обыск в квартире волонтёра начался около 9:00

В среду, 16 октября, к волонтёру штаба Навального в Новосибирске Кириллу Левченко снова пришли с обыском.

Информацию об этом сообщил координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко.



— Он им уже открыл двери. Началось всё около 9:00. Аргументация та же, что и накануне, — объяснила корреспонденту НГС адвокат штаба Навального в Новосибирске Анджелика Чернявская



Обыск у Кирилла Левченко проводился накануне, 15 октября. Адвокат штаба Навального Анджелика Чернявская заявляла, что обыск проводится незаконно и его основная цель — запугать и нанести имущественный ущерб.