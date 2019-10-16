Сибирячка погибла под колёсами «Фиата» на Родниках

Утром 16 октября в жилмассиве «Родники» в Калининском районе Новосибирска фургон сбил женщину, которая переходила дорогу — от полученных травм она скончалась на месте.
Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось в 6:50 у дома № 9 на улице Свечникова.
— Водитель 1951 года рождения двигался по улице Краузе со стороны Кочубея в сторону Свечникова. У дома № 9 по улице Свечникова вне зоны пешеходного перехода женщина переходила дорогу в сторону остановки. Водитель «Фиата» не успел среагировать и совершил наезд на нее, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
По его словам, от полученных травм 60-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
— ГИБДД обращается к пешеходам с просьбой соблюдать правила дорожного движения. Несоблюдение ПДД в данном случае повлекло за собой смерть, — добавил Владислав Савченков.
В воскресенье, 13 октября, в Октябрьском районе Новосибирска водитель автомобиля «Хонда», недавно получивший водительские права, сбил женщину с ребёнком, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.