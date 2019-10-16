Сибирячка погибла под колёсами «Фиата» на Родниках

По информации ГИБДД, водитель не успел среагировать и сбил пешехода

Утром 16 октября в жилмассиве «Родники» в Калининском районе Новосибирска фургон сбил женщину, которая переходила дорогу — от полученных травм она скончалась на месте.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось в 6:50 у дома № 9 на улице Свечникова.

— Водитель 1951 года рождения двигался по улице Краузе со стороны Кочубея в сторону Свечникова. У дома № 9 по улице Свечникова вне зоны пешеходного перехода женщина переходила дорогу в сторону остановки. Водитель «Фиата» не успел среагировать и совершил наезд на нее, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.