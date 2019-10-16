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Происшествия

Сибирячка погибла под колёсами «Фиата» на Родниках

Она переходила дорогу в неположенном месте

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По информации ГИБДД, водитель не успел среагировать и сбил пешехода

По информации ГИБДД, водитель не успел среагировать и сбил пешехода

Утром 16 октября в жилмассиве «Родники» в Калининском районе Новосибирска фургон сбил женщину, которая переходила дорогу — от полученных травм она скончалась на месте.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось в 6:50 у дома № 9 на улице Свечникова.

— Водитель 1951 года рождения двигался по улице Краузе со стороны Кочубея в сторону Свечникова. У дома № 9 по улице Свечникова вне зоны пешеходного перехода женщина переходила дорогу в сторону остановки. Водитель «Фиата» не успел среагировать и совершил наезд на нее, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

По его словам, от полученных травм 60-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

— ГИБДД обращается к пешеходам с просьбой соблюдать правила дорожного движения. Несоблюдение ПДД в данном случае повлекло за собой смерть, — добавил Владислав Савченков.

В воскресенье, 13 октября, в Октябрьском районе Новосибирска водитель автомобиля «Хонда», недавно получивший водительские права, сбил женщину с ребёнком, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    Кератонов Виктор Игнатьевич
    16 окт 2019 в 08:44

    Если на ПП сбивают, то за пределами ПП это уже обязанность водилы сбить.

    Babrak
    16 окт 2019 в 08:49

    Вчера тут была новость, что записывают на компьютерные курсы. А вот нужно записывать на курсы ПДД, а то кегли обнаглули - так и кидаются под колеса. Что, до перехода дойти сложно, и выполнить 4.5 ?

    16 окт 2019 в 08:52

    Царство небесное погибшей.... В темноте бросаться на перерез летящему авто - куда чувство самосохранения делось, хотя бы (если уже про разум вообще не говорить)? А фургону надо все равно было выбирать скорость так, чтобы успеть среагировать и остановиться, когда в поле видимости попадает препятствие. Но кто это делает?..... Там же может быть что то тяжелое или глубокое - то, что неожиданно появится из темноты на дороге.