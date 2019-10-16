Скоро в спячку: новосибирский зоопарк изменил график работы

Новосибирский зоопарк перешел на новый режим работы — теперь зоопарк работает с 9:00 до 19:00. Информация об изменении режима работы появилась на официальном сайте зоопарка.

— Кассы зоопарка прекращают свою работу за час до закрытия, в 18:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход, — говорится в объявлении.

До этого зоопарк работал до 20:00. Новосибирцы могли гулять по нему до позднего вечера и наблюдать за повадками ночных животных и кошачьих, которые как раз к этому времени только начинают вести активный образ жизни.