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Осень

Скоро в спячку: новосибирский зоопарк изменил график работы

Теперь зоопарк будет закрываться на час раньше

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Теперь зоопарк будет закрываться в 19:00

Теперь зоопарк будет закрываться в 19:00

Новосибирский зоопарк перешел на новый режим работы — теперь зоопарк работает с 9:00 до 19:00. Информация об изменении режима работы появилась на официальном сайте зоопарка.

— Кассы зоопарка прекращают свою работу за час до закрытия, в 18:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход, — говорится в объявлении.

До этого зоопарк работал до 20:00. Новосибирцы могли гулять по нему до позднего вечера и наблюдать за повадками ночных животных и кошачьих, которые как раз к этому времени только начинают вести активный образ жизни.

А в начале августа Новосибирский зоопарк получил из зоопарка города Йиглава (Чехия) самца желтощёкого хохлатого гиббона

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    16 окт 2019 в 08:26

    Была в прошлые выходные... у двух узбагоинчиков детки на спинах катаются.